KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ترامپ كەشىرىم سۇرامايىنشا يران ا ق ش-پەن كەلىسسوزگە ورالمايدى

    استانا. KAZINFORM - يران دەلەگاتسياسى ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ايتقان قوقان-لوقى سوزدەر ءۇشىن كەشىرىم سۇرامايىنشا، ۆاشينگتونمەن كەلىسسوزدى قايتا باستامايتىنىن مالىمدەدى. بۇل تۋرالى تاسس حابارلادى.

    Переговоры США и Ирана продолжаются в Швейцарии — СМИ
    Фото: REUTERS

    شۆەيساريا اۋماعىندا ا ق ش وكىلدەرىمەن كەلىسسوزگە قاتىسىپ جاتقان يران دەلەگاتسياسى رەسمي بايلانىستاردى قايتا جالعاستىرۋعا ءازىر ەمەس.

    بۇل تۋرالى Al Mayadeen تەلەارناسى حابارلادى.

    ب ا ق مالىمەتىنشە، تەگەران كەلىسسوزدەردەگى ۇستانىمىن قاتاڭداتىپ، ليۆان اۋماعىنداعى اسكەري ءىس-قيمىلدى توقتاتۋدى جانە يزرايل اسكەرىن ەلدىڭ وڭتۇستىگىنەن شىعارۋدى تالاپ ەتكەن.

    يران دەلەگاتسياسىنىڭ باسشىسى ا ق ش-قا قوقان-لوقى جاساۋ ماسەلەسىندە ساق بولۋعا كەڭەس بەرگەن.

    - ترامپ كەشىرىم سۇرامايىنشا، كەلىسسوزدەر قايتا جالعاسپايدى، - دەپ حابارلادى تەلەارنا.

    سونداي-اق يراندىق كەلىسسوز جۇرگىزۋشىلەر تەك ليۆانداعى اسكەري قيمىلداردى توقتاتۋدى عانا ەمەس، يزرايل كۇشتەرىن وڭتۇستىك ليۆاننان تولىق شىعارۋدى تالاپ ەتىپ وتىر.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن اقش پەن يران اراسىنداعى تىكەلەي كەلىسسوزدەر 21-ماۋسىمدا شۆەيساريادا باستالاتىنى حابارلانعان بولاتىن.

    Axios مالىمەتىنشە، يران دەلەگاتسياسى كونسۋلتاتسيا وتەتىن جەردەن كەتكەن جوق جانە كەلىسسوزدەر ءالى ءجۇرىپ جاتىر. بۇل تۋرالى امەريكالىق Axios پورتالى مەن يزرايلدىڭ 12-ارناسىنىڭ ءتىلشىسى Barak Ravid ديپلوماتيالىق دەرەككوزگە سىلتەمە جاساپ، ح الەۋمەتتىك جەلىسىندە جازدى.

    - شۆەيتسارياداعى كەلىسسوزدەرگە قاتىسىپ وتىرعان ديپلوماتتىڭ ايتۋىنشا، يران دەلەگاتسياسى كەتپەگەن جانە ا ق ش پەن يران اراسىنداعى كەلىسسوزدەر جالعاسىپ جاتىر، - دەپ جازدى ول.

    بۇعان دەيىن Al Alam تەلەارناسى يران وكىلدەرى امەريكالىق-يراندىق مەموراندۋم بويىنشا كەلىسسوزدەردەن شىعىپ كەتتى دەپ حابارلاعان ەدى.

    اقپاراتقا سايكەس، بۇعان ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ يسلام رەسپۋبليكاسىنا قارسى قايتا سوققىلار جاسالۋى مۇمكىن دەگەن مالىمدەمەسى سەبەپ بولعان.

    الەم
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور