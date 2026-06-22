ترامپ كەشىرىم سۇرامايىنشا يران ا ق ش-پەن كەلىسسوزگە ورالمايدى
استانا. KAZINFORM - يران دەلەگاتسياسى ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ايتقان قوقان-لوقى سوزدەر ءۇشىن كەشىرىم سۇرامايىنشا، ۆاشينگتونمەن كەلىسسوزدى قايتا باستامايتىنىن مالىمدەدى. بۇل تۋرالى تاسس حابارلادى.
شۆەيساريا اۋماعىندا ا ق ش وكىلدەرىمەن كەلىسسوزگە قاتىسىپ جاتقان يران دەلەگاتسياسى رەسمي بايلانىستاردى قايتا جالعاستىرۋعا ءازىر ەمەس.
بۇل تۋرالى Al Mayadeen تەلەارناسى حابارلادى.
ب ا ق مالىمەتىنشە، تەگەران كەلىسسوزدەردەگى ۇستانىمىن قاتاڭداتىپ، ليۆان اۋماعىنداعى اسكەري ءىس-قيمىلدى توقتاتۋدى جانە يزرايل اسكەرىن ەلدىڭ وڭتۇستىگىنەن شىعارۋدى تالاپ ەتكەن.
يران دەلەگاتسياسىنىڭ باسشىسى ا ق ش-قا قوقان-لوقى جاساۋ ماسەلەسىندە ساق بولۋعا كەڭەس بەرگەن.
- ترامپ كەشىرىم سۇرامايىنشا، كەلىسسوزدەر قايتا جالعاسپايدى، - دەپ حابارلادى تەلەارنا.
سونداي-اق يراندىق كەلىسسوز جۇرگىزۋشىلەر تەك ليۆانداعى اسكەري قيمىلداردى توقتاتۋدى عانا ەمەس، يزرايل كۇشتەرىن وڭتۇستىك ليۆاننان تولىق شىعارۋدى تالاپ ەتىپ وتىر.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن اقش پەن يران اراسىنداعى تىكەلەي كەلىسسوزدەر 21-ماۋسىمدا شۆەيساريادا باستالاتىنى حابارلانعان بولاتىن.
Axios مالىمەتىنشە، يران دەلەگاتسياسى كونسۋلتاتسيا وتەتىن جەردەن كەتكەن جوق جانە كەلىسسوزدەر ءالى ءجۇرىپ جاتىر. بۇل تۋرالى امەريكالىق Axios پورتالى مەن يزرايلدىڭ 12-ارناسىنىڭ ءتىلشىسى Barak Ravid ديپلوماتيالىق دەرەككوزگە سىلتەمە جاساپ، ح الەۋمەتتىك جەلىسىندە جازدى.
- شۆەيتسارياداعى كەلىسسوزدەرگە قاتىسىپ وتىرعان ديپلوماتتىڭ ايتۋىنشا، يران دەلەگاتسياسى كەتپەگەن جانە ا ق ش پەن يران اراسىنداعى كەلىسسوزدەر جالعاسىپ جاتىر، - دەپ جازدى ول.
بۇعان دەيىن Al Alam تەلەارناسى يران وكىلدەرى امەريكالىق-يراندىق مەموراندۋم بويىنشا كەلىسسوزدەردەن شىعىپ كەتتى دەپ حابارلاعان ەدى.
اقپاراتقا سايكەس، بۇعان ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ يسلام رەسپۋبليكاسىنا قارسى قايتا سوققىلار جاسالۋى مۇمكىن دەگەن مالىمدەمەسى سەبەپ بولعان.