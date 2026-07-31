ترامپ حاماس-تى قارۋسىزداندىرۋ بويىنشا كەلىسىم تۋرالى جاريالادى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ گازا سەكتورىنداعى پالەستينالىق حاماس قوزعالىسى مەن باسقا دا قارۋلى توپتاردى تولىق قارۋسىزداندىرۋ تۋرالى «تاريحي كەلىسىمگە» قول جەتكىزىلگەنىن جاريالادى، دەپ حابارلايدى Euronews.
دونالد ترامپتىڭ ايتۋىنشا، بۇل كەلىسىم ونىڭ گازا سەكتورىنداعى سوعىستى توقتاتۋ جوسپارىن جۇزەگە اسىرۋداعى ماڭىزدى قادام بولدى.
- كەلىسىم - گازانى پالەستينا حالقىنا كومەكتەسۋ ءۇشىن بەيبىتشىلىك كەڭەسىمەن تىعىز جۇمىس ىستەيتىن جاڭا پالەستينا ۇكىمەتىنىڭ باقىلاۋىنا بەرۋ جولىنداعى ماڭىزدى قادام. سونىمەن قاتار يزرايل لايىقتى قاۋىپسىزدىكتى الادى، ويتكەنى گازا ەندى لاڭكەستىك شابۋىلدار ءۇشىن بازا رەتىندە پايدالانىلمايدى، - دەپ جازدى امەريكالىق كوشباسشى X الەۋمەتتىك جەلىسىندە.
ول بۇل كەلىسىمنىڭ گازاداعى سوعىستى توقتاتۋ بويىنشا 20 تارماقتان تۇراتىن جوسپارىن جۇزەگە اسىرۋداعى ماڭىزدى قادام ەكەنىن ناقتىلادى. ترامپ سونىمەن قاتار قارۋسىزدانۋ پروتسەسى اياقتالعاننان كەيىن يزرايل قورعانىس كۇشتەرىنىڭ بولىمشەلەرى گازا سەكتورىنان كەتەتىنىن مالىمدەدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، كەلىسىم اۋىر قارۋ-جاراقتى قوسا العاندا قارۋ-جاراقتى كەزەڭ-كەزەڭىمەن بەرۋدى، قويمالار مەن تۋننەلدەردى بولشەكتەۋدى كوزدەيدى جانە بۇل پروتسەسس حالىقارالىق باقىلاۋمەن جۇرگىزىلۋى ءتيىس.
وسى ارادا حاماس تا، يزرايل بيلىگى دە كورسەتىلگەن شارتتارمەن كەلىسكەنىن مالىمدەگەن جوق.
يزرايل مەن حاماس اراسىنداعى كەلىسسوز بۇرىن پالەستينا قوزعالىسىن قارۋسىزداندىرۋ، يزرايل اسكەرلەرىن گازا سەكتورىنان شىعارۋ جانە پالەستينا اۋماعىنىڭ بولاشاعى تۋرالى كەلىسپەۋشىلىكتەرگە بايلانىستى بىرنەشە رەت توقتاپ قالعان.
ەسكە سالساق، پالەستينانىڭ حاماس قوزعالىسى ا ق ش قولداعان سوعىستان كەيىنگى رەتتەۋ جوسپارى اياسىندا گازا سەكتورىنداعى ۇكىمەتىن تاراتقانىن جاريالادى.
The Times of Israel جانە Reuters باسىلىمدارىنىڭ حابارلاۋىنشا، حاماس ۇكىمەتىنىڭ تاراتىلۋى ەڭ الدىمەن سيمۆوليكالىق سيپاتقا يە جانە قوزعالىستىڭ گازا سەكتورىن ازاماتتىق باسقارۋدى ۇلتتىق كوميتەتكە تاپسىرۋعا دايىن ەكەنىن كورسەتۋگە باعىتتالعان.
الايدا بۇل پروتسەسس تاراپتار اراسىنداعى حاماس- تىڭ قارۋسىزدانۋى مەن اتىستى توقتاتۋدى جۇزەگە اسىرۋعا قاتىستى كەلىسپەۋشىلىكتەرگە بايلانىستى توقتاپ قالدى.