ترامپ اسكەري كەمە ەكيپاجىنىڭ 250 كۇننەن استام پورتقا كىرمەگەنىن سىناعاندارعا جاۋاپ بەردى
استانا. kazinform — ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ يران جاعالاۋىنداعى USS Abraham Lincoln ۇشاق تاسىمالداۋشى كەمە ەكيپاجىنىڭ ۇزاق ۋاقىت تەڭىزدە جۇرۋىنە جانە بورتتاعى جاعدايعا قاتىستى الاڭداۋشىلىقتى جوققا شىعاردى، دەپ حابارلايدى Al Jazeera.
جۇما كۇنى جۋرناليستەرگە بەرگەن سۇحباتىندا ترامپ كەمەدەگى اسكەري قىزمەتشىلەردىڭ وتباسىلارى جاقىندارىنىڭ جاعدايىنا الاڭداپ وتىر دەگەن اقپاراتتى جوققا شىعاردى.
— جوق، ولار الاڭداپ وتىرعان جوق، — دەدى ترامپ.
ۇشاق تاسىمالدايتىن كەمەنىڭ تىم ۇزاق ۋاقىت بويى ساپاردا جۇرگەنى تۋرالى سۇراققا:
— جوق. بۇل ۋاقىت ءالى جەتكىلىكسىز، — دەپ جاۋاپ بەردى ا ق ش پرەزيدەنتى.
ترامپتىڭ بۇل مالىمدەمەسى وسى اپتادا USS Abraham Lincoln بورتىنداعى جابدىقتاۋ ماسەلەلەرى مەن ەكيپاجدىڭ پسيحولوگيالىق كۇيزەلىسى تۋرالى ءبىرقاتار ماتەريالدار جاريالانعاننان كەيىن ايتىلدى. ولاردىڭ اراسىندا اسكەري قىزمەتشىلەردىڭ كەمەدەن سەكىرۋگە ارەكەت جاساعانى تۋرالى مالىمەتتەر دە بار.
كەمە قاراشا ايىندا كاليفورنيا شتاتىنداعى سان-ديەگو اسكەري-تەڭىز بازاسىنان شىعىپ، سودان بەرى قاڭتاردا ۆەنەسۋەلاعا قارسى جۇرگىزىلگەن اسكەري وپەراتسياعا، كەيىن يرانعا قارسى سوعىس قيمىلدارىنا قاتىستى.
باستاپقىدا كەمەنىڭ ساپارى مامىر ايىندا اياقتالادى دەپ جوسپارلانعان. الايدا ونىڭ مەرزىمى ۇزارتىلدى. USS Abraham Lincoln پورتقا كىرمەستەن تەڭىزدە 250 كۇننەن استام ۋاقىت بولىپ، ا ق ش اسكەري-تەڭىز كۇشتەرىنىڭ رەكوردىن جاڭارتقان. كەمەدە 5 مىڭنان استام تەڭىزشى مەن تەڭىز جاياۋ اسكەرى بار.
بىرنەشە امەريكالىق زاڭ شىعارۋشى كەمەدەگى جاعدايعا قاتىستى تەرگەۋ جۇرگىزۋگە شاقىردى. دەموكرات سەناتور رۋبەن گالەگو اسكەري-تەڭىز كۇشتەرىنىڭ باسشىلىعىنا ەكى پارتيا وكىلدەرىنەن قۇرالعان دەلەگاتسيانىڭ كەمەگە بارىپ، جاعدايدى باعالاۋىنا رۇقسات بەرۋدى ۇسىندى.
الايدا ترامپ اكىمشىلىگى USS Abraham Lincoln بورتىنداعى جاعدايدىڭ ناشارلاعانىن بىرنەشە رەت جوققا شىعاردى.
جۇما كۇنى امەريكالىق بيلىك وكىلى Al Jazeera-عا اسكەري-تەڭىز كۇشتەرى كەمەدە سۋيسيد تۋرالى ويلاردىڭ نەمەسە وزىنە قول جۇمساۋعا ارەكەت جاساعانداردىڭ سانى ارتقانىن تىركەمەگەنىن مالىمدەدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، كەمەدە بەس ءدىني قىزمەتكەر، ءبىر پسيحولوگ، ءبىر الەۋمەتتىك قىزمەتكەر، مىنەز-قۇلىق دەنساۋلىعى بويىنشا ءۇش مامان جانە كەشەندى الدىن الۋ جونىندەگى ءبىر كەڭەسشى جۇمىس ىستەيدى. سونداي-اق كەمەدە اسكەري قىزمەتشىلەرگە ەموتسيالىق قولداۋ كورسەتەتىن ءيت بار.
ترامپ كەمەنىڭ ۇزاق ۋاقىت تەڭىزدە جۇرۋىنە قاتىستى الاڭداۋشىلىقتى جوققا شىعارعانىمەن، USS Abraham Lincoln جاقىن ارادا باسقا كەمەمەن اۋىستىرىلاتىنىن راستادى.
— بۇل كەمە قازىر نەمەسە جاقىن ارادا كەرى قايتادى. ونىڭ ورنىنا ءدال سونداي باسقا كەمە كەلەدى، — دەدى ترامپ.
وسى اپتادا دەموكرات سەناتور ريچارد بليۋمەنتال ا ق ش قورعانىس ءمينيسترى پيت حەگسەتكە حات جولداپ، كەمەدەگى جاعداي تۋرالى اقپارات سۇرادى. ول، سونىڭ ىشىندە، اسكەري-تەڭىز كۇشتەرى ەكيپاجدىڭ پسيحولوگيالىق جاعدايىن باعالاۋ ءۇشىن قانداي كورسەتكىشتەردى پايدالاناتىنىن بىلگىسى كەلەتىنىن ايتتى.
سەناتور سونداي-اق USS Abraham Lincoln كەمەنىڭ يرانعا قاتىستى ميسسياسى قانداي اسكەري ماقساتتى كوزدەيتىنىن جانە وسى ماقساتقا جەتۋ ءۇشىن ونىڭ ءارى قاراي ايماقتا بولۋى قاجەت پە دەگەن سۇراق قويدى.
ا ق ش پەن يزرايل باستاعان يرانعا قارسى سوعىس 28- اقپاندا باستالعان. ماۋسىم ايىندا ا ق ش پەن يران اسكەري قيمىلداردى دەرەۋ توقتاتۋدى كوزدەيتىن ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويعان. الايدا وتكەن ايدا ورمۋز بۇعازىنا قاتىستى كەلىسپەۋشىلىكتەن كەيىن كەلىسىم جۇزەگە اسپاي قالدى.
ودان كەيىنگى شيەلەنىس ا ق ش-تىڭ يران پورتتارىنا اسكەري-تەڭىز بلوكاداسىن قايتا ەنگىزۋىنە، ال يراننىڭ بۇعاز ارقىلى قاتىناستى شەكتەۋىنە اكەلدى.
سودان بەرى يران مۇناي، تابيعي گاز، تىڭايتقىش جانە باسقا دا تاۋارلاردى تاسىمالداۋدا ماڭىزدى ءرول اتقاراتىن ورمۋز بۇعازى ارقىلى كەمە قاتىناسىن رەتتەۋ جونىندە ومانمەن كەلىسىمگە كەلۋگە ديپلوماتيالىق كۇش سالىپ جاتىر.