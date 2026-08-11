ترامپ: اق ءۇيدىڭ جاڭا كەڭەسشىسى 1-قىركۇيەكتە قىزمەتىنە كىرىسەدى
ۆاشينگتون. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ 1 -قىركۇيەكتەن باستاپ ۋيلل شارف اق ءۇيدىڭ كەڭەسشىسى قىزمەتىنە كىرىسەتىنىن مالىمدەدى. بۇعان دەيىن ول اق ءۇي اپپاراتىنىڭ حاتشىسى بولعان.
شارفقا دەيىن بۇل لاۋازىمدى دەۆيد ۋوررينگتون اتقارعان.
- مەن ءۇشىن 1- قىركۇيەكتەن باستاپ ۋيلل شارفتىڭ پرەزيدەنتتىڭ كومەكشىسى جانە اق ءۇيدىڭ زاڭ كەڭەسشىسى قىزمەتىنە كىرىسەتىنى ۇلكەن مارتەبە، - دەپ جازدى ترامپ Truth Social جەلىسىندە.
جازبادا ۋوررينگتون قىزمەتى بارىسىندا اسقان شەبەرلىك تانىتىپ، پرەزيدەنتتىك كامپانيا كەزىندە قىرۋار جۇمىس اتقارعانى، ەندىگى جەردە ول جەكە سەكتورعا اۋىسقانى جايلى ايتىلادى.
شارف كوپتەگەن سوت ءىسى بارىسىندا ترامپتىڭ مۇددەسىن قورعاعان. ولاردىڭ قاتارىندا جوعارى سوتتاعى ىستەر دە بار. سول سەبەپتى پرەزيدەنت جاڭا كەڭەسشىنىڭ جۇمىسىمەن تانىس.
شارف ەڭبەك جولىندا فەدەرالدىق پروكۋرور، قورعاۋشى بولعان، فەدەرالدىق اپپەلياتسيالىق سوتتىڭ ەكى تورەشىسىنىڭ كومەكشىسى قىزمەتىن اتقارعان. سونداي-اق پرينستون ۋنيۆەرسيتەتى مەن گارۆارد قۇقىق مەكتەبىنىڭ ۇزدىك ستۋدەنتى اتانعان.
- ۋيلل قاتال، مىقتى ءارى اقىلدى ادام. ول ءوز ەلىن سۇيەتىن جانە زاڭدى قۇرمەتتەيتىن ازامات. اق ءۇيدىڭ جاڭا زاڭ كەڭەسشىسى قىزمەتىن ءمىنسىز اتقارادى دەپ سەنەمىز، - دەپ جازدى ترامپ.
CBS News دەرەكتەرىنە ساي، شارف پرينستون ۋنيۆەرسيتەتىن ءتامامداپ، گارۆارد قۇقىق مەكتەبىنىڭ زاڭگەر ديپلومىن العان. 2020-2022 -جىلدارى ميسسۋري شتاتىنداعى اۋىر قىلمىستاردى تەرگەۋ بولىمىندە فەدەرالدىق پروكۋروردىڭ كومەكشىسى بولعان.
اق ءۇيدىڭ كەڭەسشىسى - باس زاڭگەر بولىپ ەسەپتەلەدى. ول پرەزيدەنت پەن ونىڭ كومانداسىنا زاڭگەرلىك قولداۋ كورسەتەدى.
امەريكالىق باسىلىمنىڭ حابارلاۋىنشا، 2019 -جىلى پالاتا وكىلدەرى قاتارىندا دەموكراتتاردىڭ سانى باسىم بولىپ، ترامپتىڭ كومانداسىنىڭ تاراپىنا سوتقا شاقىرۋ قاعازدارى قارشا بوراعان. ناتيجەسىندە بۇل ءبىرىنشى يمپيچمەنتكە اكەپ سوقتى.
ايتا كەتەرلىك جايت، ترامپ شارفتىڭ تاعايىندالۋى تۋرالى حاباردى ەل سەناتى تودد بلانشتى ا ق ش باس پروكۋرورى لاۋازىمىنا تاعايىنداعان كۇننىڭ ەرتەسىنە جاريالاپ وتىر. تودد بلانش بۇرىن ونىڭ جەكە قورعاۋشىسى بولعان ەدى.
بۇعان دەيىن ا ق ش- تاعى 25 شتات ترامپقا باج سالىقتارى ءۇشىن سوتقا شاعىمدانعانى حابارلانعان ەدى.