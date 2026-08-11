ترامپ اكىمشىلىگى 175000 ا ق ش ۆيزاسىنىڭ كۇشىن جويدى
ۆاشينگتون. KAZINFORM - ترامپ اكىمشىلىگى 18 ايدىڭ ىشىندە 175000 ۆيزانىڭ كۇشىن جويدى. بۇل دجو بايدەن پرەزيدەنت بولعان ۋاقىتتاعى كورسەتكىشتەن 4 ەسە كوپ.
ا ق ش مەملەكەتتىك دەپارتامەنتىنىڭ مالىمدەۋىنشە، ازاماتتار كوپ جاعدايدا ۆيزاسىنان زاڭ بۇزعانى ءۇشىن ايىرىلىپ جاتىر. ونداي قىلمىستار قاتارىنا ماس كۇيدە كولىك ايداۋ، ۇرلىق، ەسىرتكى، جىنىستىق زورلىق، بالالاردى ۇرىپ-سوعۋ مەن الاياقتىق جاتادى.
- پرەزيدەنت ترامپ پەن مەملەكەتتىك حاتشى رۋبيونىڭ توراعالىعىمەن بۇل ءۇردىس ءالى دە جالعاسادى. شەتەلدىك ازاماتتاردىڭ قۇجاتتارى قاتاڭ باقىلاۋدا. ا ق ش ۆيزاسىن الۋ - بارشاعا قولجەتىمدى قۇقىق ەمەس، بارىنە بەرىلە بەرمەيتىن ارتىقشىلىق. مەملەكەت ۆيزانى تەرىس ماقساتتا پايدالانىپ جۇرگەندەردى اشكەرەلەۋ ءۇشىن قارقىندى تۇردە جۇمىس جۇرگىزىپ جاتىر، - دەپ مالىمدەدى سىرتقى ساياسي ۆەدومستۆو.
ا ق ش- تىڭ سولتۇستىك افريكاداعى ەلشىلىگى 100-دەن اسا ۆيزانىڭ كۇشىن جويدى. بۇل ۆيزالار «تۋريست اتا-انالارعا» تيەسىلى بولعان. ولار ا ق ش- قا بالا تۋىپ، ازاماتتىق الۋ ءۇشىن كەلگەن.
Newsweek مالىمەتىنە سايكەس، 2024 -جىلى بايدەن اكىمشىلىگى 40 مىڭنان اسا ۆيزانىڭ جارامدىلىعىن توقتاتقان. بۇل ترامپ كەزىندەگى كورسەتكىشپەن سالىستىرعاندا الدەقايدا از. ترامپ پرەزيدەنتتىگىنىڭ العاشقى جىلىندا 100 مىڭ ۆيزا جويىلسا، بيىل تاعى 75 مىڭ ۆيزا جارامسىز دەپ تانىلدى.
2017-2020 قارجىلىق جىلدار ارالىعىندا ا ق ش يمميگراتسيا جانە ناتۋراليزاتسيا قىزمەتى (USCIS) 935346 دەپورتاتسيا وقيعاسىن تىركەدى.
بايدەن بيلىگى ۋاقىتىنداعى 2021-2024 قارجىلىق جىلدارى 545252 دەپورتاتسيا فاكتىسى انىقتالعان.
2025 قارجىلىق جىلدىڭ ICE دەرەكتەرى ءالى جاريالانعان جوق. ءبىراق 2025 -جىلدىڭ جەلتوقسانىندا ا ق ش ىشكى قاۋىپسىزدىك مينيسترلىگى 605 مىڭ ادام دەپورتاتسيالانعانىن حابارلادى.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، ا ق ش-تان تاعى 18 وزبەكستاندىق دەپورتاتسيالاندى.