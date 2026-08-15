ترامپ: ا ق ش ورمۋز بۇعازىن ءوز اۋماعى دەپ جاريالاۋى مۇمكىن
استانا. kazinform - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ جاقىن ارادا ورمۋز بۇعازىن امەريكا قۇراما شتاتتارىنىڭ اۋماعى دەپ جاريالاۋ نيەتى بار ەكەنىن مالىمدەدى.
Report مالىمەتىنشە، ورمۋز بۇعازى تۋرالى بۇل مالىمدەمەنى امەريكالىق كوشباسشى نيۋ-يورك شتاتىنداعى سوزىندە ايتقان.
- قازىر يران اۋىر جەڭىلىسكە ۇشىراپ جاتىر. يراندى تۇپكىلىكتى جەڭگەن كەزدە كوپ ۇزاماي ورمۋز بۇعازىن ا ق ش اۋماعى دەپ جاريالايمىن، - دەدى ترامپ.
ايتا كەتەيىك، يسلاماباد ورمۋز بۇعازى توڭىرەگىندە جالعاسىپ جاتقان كەلىسپەۋشىلىكتەرگە بايلانىستى ا ق ش پەن يران اراسىنداعى قاقتىعىستى شەشۋ ءۇشىن كۇش سالىپ جاتىر.
بۇعان دەيىن پەنتاگون 2025 -جىلعى ا ق ش- تىڭ اسكەري وپەراتسيالارى كەزىندە 150-دەن استام بەيبىت تۇرعىن قازا تاۋىپ، 240-تان استام ادام جارالانعانىن رەسمي تۇردە مويىندادى.