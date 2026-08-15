KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ترامپ: ا ق ش ورمۋز بۇعازىن ءوز اۋماعى دەپ جاريالاۋى مۇمكىن

    استانا. kazinform - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ جاقىن ارادا ورمۋز بۇعازىن امەريكا قۇراما شتاتتارىنىڭ اۋماعى دەپ جاريالاۋ نيەتى بار ەكەنىن مالىمدەدى.

    Трамп Ормуз бұғазына қатысты тосын мәлімдеме жасады
    Фото: Report

    Report مالىمەتىنشە، ورمۋز بۇعازى تۋرالى بۇل مالىمدەمەنى امەريكالىق كوشباسشى نيۋ-يورك شتاتىنداعى سوزىندە ايتقان.

    - قازىر يران اۋىر جەڭىلىسكە ۇشىراپ جاتىر. يراندى تۇپكىلىكتى جەڭگەن كەزدە كوپ ۇزاماي ورمۋز بۇعازىن ا ق ش اۋماعى دەپ جاريالايمىن، - دەدى ترامپ.

    ايتا كەتەيىك، يسلاماباد ورمۋز بۇعازى توڭىرەگىندە جالعاسىپ جاتقان كەلىسپەۋشىلىكتەرگە بايلانىستى ا ق ش پەن يران اراسىنداعى قاقتىعىستى شەشۋ ءۇشىن كۇش سالىپ جاتىر.

    بۇعان دەيىن پەنتاگون 2025 -جىلعى ا ق ش- تىڭ اسكەري وپەراتسيالارى كەزىندە 150-دەن استام بەيبىت تۇرعىن قازا تاۋىپ، 240-تان استام ادام جارالانعانىن رەسمي تۇردە مويىندادى.

    الەم
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور