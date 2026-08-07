ترامپ ا ق ش-تا تۋۋ ارقىلى ازاماتتىق الۋ قۇقىعىن جويعىسى كەلەتىنىن مالىمدەدى
استانا. kazinform - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ەلدە تۋۋ ارقىلى ازاماتتىق بەرۋ تاجىريبەسىنەن باس تارتۋ نيەتىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى Report.
- مەنىڭ ويىمشا، تۋۋ ارقىلى ازاماتتىق بەرىلەتىن الەمدەگى جالعىز ەل - ءبىز. ءبىز بۇل تاجىريبەنى توقتاتامىز، - دەدى ترامپ.
بۇعان دەيىن ترامپ تۋۋ ارقىلى ازاماتتىق الۋ قاعيداتىن شەكتەۋگە باعىتتالعان بىرنەشە جارلىققا قول قويعان بولاتىن. پرەزيدەنت اكىمشىلىگىنىڭ وكىلى ستيۆەن ميللەردىڭ ايتۋىنشا، ولاردىڭ ءبىرى «بوسانۋ تۋريزمى» دەپ اتالاتىن تاجىريبەگە تىيىم سالۋعا قاتىستى.
ايتا كەتەيىك، ا ق ش جاڭا ۆيزالىق كەپىل باعدارلاماسىن ەنگىزىپ جاتىر، وعان سايكەس يمميگراتسيالىق ۆيزاعا كەيبىر ءوتىنىش بەرۋشىلەر 100 مىڭنان 250 مىڭ دوللارعا دەيىنگى كولەمدە دەپوزيت سالۋى ءتيىس.