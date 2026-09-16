ترامپ ا ق ش جوعارعى سوتىن قاتاڭ سىنعا الدى
استانا. kazinform - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ قالىپتاستىرۋعا ءوزى ىقپال ەتكەن جوعارعى سوتتى قاتاڭ سىنعا الدى، دەپ جازادى Report.
امەريكالىق كوشباسشى بۇل تۋرالى Truth Social الەۋمەتتىك جەلىسىندە جازدى. ول سوتتىڭ پوشتا ارقىلى داۋىس بەرۋگە قاتىستى ءوز جارلىعىن بۇزۋ تۋرالى شەشىمىنە پىكىر بىلدىرگەن.
ا ق ش پرەزيدەنتى 2026 -جىلى قابىلدانعان جانە ونىڭ ءبىرقاتار جارلىقتارىنىڭ كۇشىن جويعان سوت شەشىمدەرىن سىنعا الدى. ترامپ بۇعان دەيىن كانديداتۋراسىن ءوزى ۇسىنعان جوعارعى سوتتىڭ ءۇش مۇشەسى دەموكراتتاردىڭ باقىلاۋىندا ەكەنىن مالىمدەدى. الايدا ولاردىڭ ەسىمدەرىن اتاعان جوق.
- بۇل سوت ءبىزدىڭ تاريحىمىزدا ەڭ اۋىر ءارى ءبىرقاتار زياندى شەشىمدەر قابىلداعان ورگان رەتىندە قالادى. ا ق ش جوعارعى سوتىن وسىلاي سىنعا الۋ ماعان وڭاي ەمەس. بۇل ماعان الداعى جىلدارى قىمباتقا ءتۇسۋى مۇمكىن. الايدا ءوزىمىز جاقسى كورەتىن امەريكا ءۇشىن پرەزيدەنت رەتىندە مۇنى جاساۋ مەنىڭ مىندەتىم ءارى پارىزىم دەپ سانايمىن، - دەدى ترامپ.
سونداي-اق ا ق ش پرەزيدەنتى جوعارعى سوتتىڭ «تۋۋ تۋريزمىنە» قاتىستى جانە كەدەندىك باج سالىعىن كۇشەيتۋ جونىندەگى جارلىقتارىنىڭ كۇشىن جويعانىن دا سىنعا الدى.
- كەيبىر سۋديالار بۇل ەسسىز ءارى ارام پيعىلدى دەموكراتتاردان قورقادى. سونداي-اق امەريكانى قورعاۋ ءۇشىن قاجەتتى باتىلدىقتى تانىتۋعا مۇلدە قابىلەتسىز، - دەپ اتاپ ءوتتى ول.
بۇعان دەيىن ترامپ كيەۆتى رەسەيدەگى مۇناي وڭدەۋ زاۋىتتارىنا شابۋىل جاساماۋعا ۇندەگەن بولاتىن.