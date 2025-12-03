Toyota Alphard پەن Estima كولىكتەرىمەن جولاۋشى تاسىمالىنا تىيىم سالۋ كەرەك - دەپۋتات
استانا. قازاقپارات - Toyota Alphard پەن Estima كولىكتەرىمەن قالالارالىق جولاۋشىلار تاسىمالىنا تولىق تىيىم سالۋ كەرەك. بۇل تۋرالى ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا دەپۋتات ەلنۇر بەيسەنبايەۆ ايتتى.
- 2025 -جىلدىڭ 10 ايىندا جول-كولىك وقيعالارىنىڭ سانى 27 پايىزعا ارتتى. تاكسي قىزمەتتەرىندە وڭ جاق ءرولدى كولىكتەردى قولدانۋعا تىيىم سالىنعانىنا قاراماستان، زاڭسىز جۇرگىزۋشىلەر جۇمىسىن جالعاستىرىپ وتىر. ال اگرەگاتورلار باقىلاۋدى قامتاماسىز ەتپەيدى. وڭ جاق ءرولدى Toyota Alphard جانە Estima كولىكتەرى جامان اتاققا يە بولدى. وزدەرىڭىز بىلەتىندەي، بيىل شىلدەدە ەكى كۇن ىشىندە جامبىل جانە الماتى وبلىستارىندا الفارد كولىكتەرىنىڭ قاتىسۋىمەن ەكى ءىرى جول اپاتى بولدى. سونىڭ سالدارىنان 10 ادام قازا تاۋىپ، تاعى تورتەۋى جاراقات الدى. وڭ جاق ءرولدى كولىكتەردى جولاۋشىلار كەز كەلگەن كوممەرتسيالىق تا، قالاارالىق تا تاسىمالداۋعا قولدانۋعا تولىق جانە ءسوزسىز تىيىم سالۋ قاجەت، - دەدى ەرنۇر بەيسەنبايەۆ.
ايتا كەتەيىك، تامىزدا اقتوبەدە Toyota Alphard جۇك كولىگىمەن سوقتىعىسىپ، ءتورت ادام مەرت بولدى. ال ودان ءبىر اي بۇرىن الماتى- بىشكەك جولىندا تاعى دا Toyota Alphard تراكتورعا سوقتىعىسىپ، 6 ادام قازا تاپتى.