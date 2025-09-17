تەمىرجول جولاۋشىلار تاسىمالىن دامىتۋ: جاڭا ۆاگونداردان سيفرلاندىرۋعا دەيىن
استانا. KAZINFORM - «جولاۋشىلار تاسىمالى» ا ق جولاۋشىلار ۆاگوندارىنىڭ پاركى 2030 -جىلعا قاراي تولىعىمەن جاڭارتىلادى. بۇل تۋرالى «جولاۋشىلار تاسىمالى» ا ق- نىڭ تەمىرجول جولاۋشىلار تاسىمالى سالاسىنداعى اسا ماڭىزدى جانە وزەكتى ماسەلەلەرگە ارنالعان بريفينگىندە ايتىلدى.
ۆاگونداردى جاڭارتۋ
«جولاۋشىلار تاسىمالى» ا ق جىلجىمالى قۇرام پاركىندە قازىر ورتاشا جىلى 16 جىلدى قۇرايتىن 2188 ۆاگون بار. سوڭعى 10 جىلدا ۇلتتىق تاسىمالداۋشى پاركى %50 جاڭاردى. ماسەلەن، جىلجىمالى قۇرامدى جاڭعىرتۋ شەڭبەرىندە Stadler كومپانياسىمەن 2030 -جىلعا دەيىن كۋپە، پلاسكارت، ەرەكشە قاجەتتىلىكتەرى بار ادامدارعا ارنالعان مامانداندىرىلعان ۆاگوندار مەن گەنەراتور- ۆاگونداردى قوسا العاندا 557 ۆاگون شىعارۋدى كوزدەيتىن شارتقا قول قويىلدى.
Stadler ۆاگوندارى زاماناۋي اۋا باپتاۋ جۇيەسىمەن، بەينەباقىلاۋمەن، ەلەكتر جىلىتۋمەن جانە اۆتوماتتى ءورت ءسوندىرۋ جۇيەسىمەن جابدىقتالادى. جولاۋشىلاردىڭ جايلىلىعى ءۇشىن ءار كۋپەدە ەلەكتر روزەتكالارى مەن ۇيالى تەلەفونداردى قايتا زاريادتاۋعا ارنالعان USB قوسقىشتارى ورناتىلادى.
جاڭا ۆاگوندار كليماتتىق ەرەكشەلىكتەرى مەن قالالار اراسىنداعى قاشىقتىقتى ەسكەرە وتىرىپ، قازاقستاندا پايدالانۋ جاعدايلارى ەسكەرىلە ارنايى ازىرلەنەتىن بولادى.
كەلىسىمشارت تالاپتارىنا سايكەس ۆاگونداردىڭ ءبىرىنشى پارتياسى «جولاۋشىلار تاسىمالى» ا ق- عا 2025 -جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن بەرىلەدى. سونىمەن قاتار، زاۋىت جەتكىزىلگەن ۆاگوندارعا 20 جىلعا تەحنيكالىق قىزمەت كورسەتۋدى ءوز موينىنا الادى، بۇل ولاردىڭ ۇزدىكسىز جۇمىس ىستەۋىن قامتاماسىز ەتەدى جانە قىزمەت ەتۋ مەرزىمىن ۇزارتادى.
ايتا كەتەيىك، Stadler ۆاگوندارىنىڭ ءبىرىنشى پارتياسى كەلەسى جىلدان باستاپ 4: №3/4 «استانا - الماتى»، №353/354 «استانا - سەمەي»، №85/86 «استانا - شىمكەنت»، №47/48 «استانا - اتىراۋ» باعىتتا ىسكە قوسىلادى.
بۇدان باسقا، «جولاۋشىلار تاسىمالى» ا ق تۆەر ۆاگون جاساۋ زاۋىتىنىڭ تەحنولوگياسى بويىنشا ازىرلەنگەن جولاۋشىلار ۆاگوندارىن جەتكىزۋگە ارنالعان «زيكستو» ا ق- مەن ىنتىماقتاستىقتى جالعاستىرۋدا. جالپى، ۇلتتىق تاسىمالداۋشىعا 2022-2025 -جىلداردان باستاپ 255 ۆاگون، ەلەكتر پويىزىنىڭ (مۆپس) 18 ۆاگونى كەلىپ ءتۇستى، جىل سوڭىنا دەيىن تاعى 63 ۆاگونى جەتكىزىلەدى.
«زيكستو» ا ق- نىڭ بارلىق ۆاگوندارى زاماناۋي ىڭعايلىلىقتارمەن جانە قاۋىپسىزدىك جۇيەلەرىمەن جابدىقتالعان. ۆاگونداردا اۋا باپتاۋ مەن اۋانى تازارتۋ سۇزگىلەرى، ءتۇتىن داتچيكتەرى، بيودارەتحانالار، تامبۋرلاردا بەينەباقىلاۋ جۇيەسى، ال كۋپەدە كادىمگى ەلەكتر روزەتكالارىنان باسقا USB قوسقىشتارى دا بار.
جاڭا ەلەكتر پويىزدارى بيودارەتحانالارمەن، ىڭعايلى ورىندىقتارمەن، ءار ورىن موبيلدى قۇرىلعىلاردى زاريادتاۋعا ارنالعان USB قوسقىشىمەن جابدىقتالعان، مۇمكىندىگى شەكتەۋلى جاندارعا ىڭعايلى بولۋ ءۇشىن پلاتفورمالىق كوتەرگىشتەر ورناتىلعان.
وسىلايشا، 2030 -جىلعا قاراي «جولاۋشىلار تاسىمالى» ا ق پاركىنىڭ ورتاشا جىلى 10 جىلعا دەيىن تومەندەتۋ جانە ۆاگونداردى اۋا باپتاۋ جۇيەسىمەن تولىق قامتاماسىز ەتۋ جوسپارلانۋدا.
ايتا كەتەيىك، كەلەسى جىلى ۆاگون پاركىن جاڭارتۋ ەسەبىنەن تالگو ۆاگوندارىنان قۇرىلعان «الماتى - قوستاناي» باعىتى بويىنشا جۇرەتىن №119/120 جاڭا پويىزدى ىسكە قوسۋ جوسپارلانۋدا. سونداي-اق، №105/106 «الماتى - پەتروپاۆل» (كۇن ارا) جانە №1/2 الماتى - تاشكەنت (كۇن سايىن) پويىزدارىنىڭ قوزعالىس جيىلىگى ۇلعايتىلاتىن بولادى.
جولاۋشىلار تاسىمالىن سيفرلاندىرۋ
سيفرلاندىرۋدى دامىتۋ شەڭبەرىندە «جولاۋشىلار تاسىمالى» اق Eutelsat OneWeb, Jusan Mobile جانە Kaztechnology-مەن سەرىكتەستىكتە پيلوتتىق رەجيمدە №67/68 «استانا - وسكەمەن» جانە 3/4 استانا - الماتى تالگو پويىزدارىندا جوعارى جىلدامدىقتى سپۋتنيكتىك ينتەرنەتتى ىسكە قوستى.
تومەن وربيتالىق سپۋتنيكتىك توپتاستىرىلعان OneWeb جۇيەسى مارشرۋتتىڭ قولجەتىمدىگى قيىن ۋچاسكەلەرىندە دە تۇراقتى ينتەرنەتتى قامتاماسىز ەتەدى. قوسىلۋ جىلدامدىعى 100 مبيت/س دەيىن جەتەدى. قوسىلىم تۇراقتىلىعى قوزعالىستا جۇمىس ىستەۋگە بەيىمدەلگەن جابدىقتىڭ ارقاسىندا جانە اۋىسپالى قامتۋ كەزىندە ساقتالادى. سونداي- اق بيلەتتەردى تەكسەرۋ ءۇشىن جولسەرىكتەردىڭ موبيلدى تەرمينالدارى، قولما- قول اقشاسىز تولەۋگە ارنالعان POS- تەرمينالدار جانە بەينەباقىلاۋ جۇيەلەرى ەنگىزىلدى. بارلىق جازبالار اۆتوماتتى تۇردە بۇلت قويماسىندا ساقتالادى، بۇل باقىلاۋ مەن قاۋىپسىزدىك دەڭگەيىن ارتتىرادى.
جاڭا بۋىندى «Burabay Express» №888/887 ەلەكتر پويىزىندا استانا- بۋراباي كۋرورتى باعىتىندا Starlink تەحنولوگياسى بويىنشا جوعارى جىلدامدىقتى ينتەرنەتكە قوسىلۋ مۇمكىندىگى العاش رەت ەنگىزىلدى. 250 مبيت/س دەيىنگى جىلدامدىقتا Wi-Fi بايلانىستا بولۋعا، فيلمدەر كورۋگە، جۇمىس ىستەۋگە، جول بويىندا تۋىستارىڭىزبەن جانە جاقىندارىڭىزبەن سويلەسۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
اعىمداعى جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن Starlink-تەن №33/34 «اقتوبە - الماتى» جانە №21/22 « قىزىلوردا - سەمەي» پويىزدارىنىڭ ەكى قۇرامىندا ينتەرنەتتى ىسكە قوسۋ جوسپارلانۋدا. ىسكە قوسىلعان ساتتەن باستاپ پويىزداردا سپۋتنيكتىك ينتەرنەتتى بارلىعى 100 مىڭنان استام جولاۋشى پايدالاندى.
سونداي-اق، ۇلتتىق تاسىمالداۋشى سيفرلىق سەرۆيستى ەنگىزدى، وندا قازاقستاندىقتار ناقتى ۋاقىت رەجيمىندە پويىزداردىڭ قوزعالىسى، ولاردىڭ كەلۋى جانە جونەلتىلۋى تۋرالى وزەكتى اقپاراتتى الا الادى.
سەرۆيس پويىز جاعدايىنىڭ ۇزدىكسىز مونيتورينگىن قامتاماسىز ەتەتىن «جولاۋشىلار تاسىمالى» ا ق احۋالدىق ورتالىعىن قۇرۋ شەڭبەرىندە ازىرلەندى.
جولاۋشىلار پويىزدارىندا ورناتىلعان GPS- ترەكەرلەردەن الىنعان دەرەكتەر اۆتوماتتى تۇردە تاۋلىك بويى باقىلاۋ جۇرگىزىلەتىن ورتالىققا بەرىلەدى. بۇل قۇرامداردىڭ اعىمداعى ورنىن جوعارى دالدىكپەن انىقتاۋعا جانە ولاردىڭ قوزعالىس كەستەسى تۋرالى اقپاراتتى جەدەل جاڭارتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. قىزمەتتى tablo.railways.kz. سايتىنان پايدالانۋعا بولادى.
ايتا كەتەيىك، ق ت ج جولاۋشىلار ۆاگوندارى پاركى تولىقتاي جاڭاراتىنىن حابارلادى.