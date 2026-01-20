تۇماۋدىڭ سوڭى ءولىم-جىتىمگە سوقتىرۋى مۇمكىن - مامان
ورال. KAZINFORM - باتىس قازاقستان وبلىسىندا 2025 -جىلدىڭ 1- قازانىنان بەرى 79596 ادامنىڭ جەدەل رەسپيراتورلى ۆيرۋستى ينفەكسيا (ج ر ۆ ي) جۇقتىرعانى تىركەلدى.
ب ق و سانيتاريالىق- ەپيدەميولوگيالىق باقىلاۋ دەپارتامەنتى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى نۇرلىبەك مۇستايەۆتىڭ وڭىرلىك كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتى الاڭىندا وتكەن بريفينگىدە ءمالىم ەتكەنىندەي، 2024-2025 -جىلعى ەپيدەميولوگيالىق ماۋسىممەن (82334) سالىستىرعاندا، اۋرۋشاڭدىق 4 پايىزعا تومەندەدى.
ماماننىڭ تۇسىندىرۋىنشە، ج ر ۆ ي- ءدىڭ كوپشىلىگى وڭاي تۇردە وتەدى، ءبىراق تۇماۋ اۋىر كلينيكالىق كورىنىستەرمەن ەرەكشەلەنەدى. دەنە تەمپەراتۋراسى 39-40 گرادۋسقا كوتەرىلىپ، قاتتى قالتىرايدى. جوتەل، جالپى السىزدىك، مۇرىننان سۋ اعۋ، قاتتى باس اۋرۋى، بۇلشىق ەتتەر مەن بۋىندارداعى اۋىرسىنۋ سياقتى بەلگىلەر بولادى.
تۇماۋ ۆيرۋسىنان تۋىنداعان جەدەل پنيەۆمونيا ءولىم- جىتىمگە سوقتىرۋى مۇمكىن. اسقىنۋلاردىڭ كوپشىلىگى السىرەگەن جانە ءجيى اۋىراتىن بالالاردا، جۇكتى ايەلدەردە، قارتتاردا، سوزىلمالى اۋرۋلارمەن ەسەپتە تۇرعان جانە يممۋندىق جەتكىلىكسىزدىگى بار ادامداردا بايقالىپ، تەز داميدى. تۇماۋ دەنەنىڭ قارسىلىعىن تومەندەتەدى جانە يممۋنيتەتتىڭ السىرەۋى اياسىندا ەنتسەفاليت نەمەسە مەنينگيت دامۋى مۇمكىن. ال جۇكتى ايەلدەردە تۇسىك ءتۇسۋ نەمەسە مەرزىمىنەن بۇرىن بوسانۋ قاۋپى بار.
- سول سەبەپتى ج ر ۆ ي تارالۋىنا جول بەرمەۋ ءۇشىن وزدىگىنەن ەمدەلمەي، جەدەل رەسپيراتورلىق ۆيرۋستىق ينفەكسيالاردىڭ العاشقى بەلگىلەرى پايدا بولعان كەزدە (قىزبا، باس اۋرۋى، السىزدىك) مىندەتتى تۇردە تۇرعىلىقتى جەردەگى مەديتسينالىق مەكەمەگە حابارلاسىپ جانە دارىگەردىڭ بارلىق ۇسىنىسىن ورىنداۋ قاجەت، - دەپ قوستى ن. مۇستايەۆ.
دەپارتامەنت مالىمەتىنە سايكەس قازىرگى تاڭدا وبلىس بويىنشا كارانتينگە جابىلعان مەكتەپتەر جوق. دەگەنمەن ق ر باس مەملەكەتتىك سانيتاريالىق دارىگەرىنىڭ 2025 -جىلعى 28-تامىزداعى «تۇماۋ، جەدەل رەسپيراتورلىق ۆيرۋستىق ينفەكسيالار جانە كوروناۆيرۋس ينفەكسياسى (COVID-19) بويىنشا 2025-2026 -جىلدارداعى ەپيدەميالىق ماۋسىمىنا ارنالعان سانيتاريالىق- پروفيلاكتيكالىق، سانيتاريالىق- ەپيدەمياعا قارسى ءىس- شارالار جۇرگىزۋ تۋرالى» قاۋلىسىن ورىنداۋ كۇن تارتىبىندە تۇر.
سوعان سايكەس بارلىق ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنىڭ باسشىلارى وقۋشىلار مەن قىزمەتكەرلەرگە قاتىستى كۇندەلىكتى مونيتورينگ جۇرگىزىپ، قاتىسپاسا، سونىڭ سەبەبىن انىقتاپ، مەديتسينالىق ۇيىمداردى حاباردار ەتۋى كەرەك. وعان قوسا جرۆي، تۇماۋ جانە COVID-19 بەلگىلەرى بار ادامدار ءۇشىن كۇندەلىكتى تاڭەرتەڭگى سۇزگى ۇيىمداستىرۋى قاجەت. اۋىرعان بالالار مەن قىزمەتكەرلەردى ۋاقىتىلى شەتتەتۋ شارالارىن الۋ دا ماڭىزدى.
