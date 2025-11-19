تۇماۋ ماۋسىمى: رەسپۋبليكا بويىنشا 132 مەكتەپتىڭ 1469 سىنىبى قاشىقتان وقۋعا كوشكەن
استانا. KAZINFORM - باس سانيتار دارىگەر - سانيتارلىق- ەپيدەميولوگيالىق باقىلاۋ كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى سارحات بەيسەنوۆا ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا ونلاين وقۋعا كوشكەن سىنىپتاردىڭ سانىن اتادى.
- بۇگىن تاڭەرتەڭ العان مالىمەت بويىنشا قاشىقتان وقۋ فورماتىنا كوشۋ تۋرالى شەشىم 7 وڭىردە قابىلدانعان. بۇكىل رەسپۋبليكا بويىنشا 1469 سىنىپ قاشىقتان وقۋعا كوشكەن. مەكتەپ ەمەس، سىنىپ بۇل. 132 مەكتەپتە وسىنشا سىنىپ قاشىقتان وقۋعا كوشكەن. استانا قالاسىندا 24 مەكتەپتە 182 سىنىپ، شىعىس قازاقستان وبلىسىندا 57 مەكتەپتىڭ 204 سىنىبى، اباي وبلىسىندا 21 مەكتەپتىڭ 276 سىنىبى، جامبىل وبلىسىندا 14 مەكتەپتىڭ 598 سىنىبى، قوستاناي وبلىسىندا 12 مەكتەپتىڭ 168 سىنىبى، اقمولا وبلىسىندا 3 مەكتەپتىڭ 31 سىنىبى، قاراعاندى وبلىسىندا 1 مەكتەپتىڭ 20 سىنىبى ونلاين وقۋعا جىبەرىلدى، - دەدى سارحات بەيسەنوۆا.
سونداي-اق، ول وقۋشىلاردى قاشىقتان وقۋعا جىبەرمەي ءبىر سىنىپتا عانا وقىتۋ ارقىلى اۋرۋشاڭدىقتى اۋىزدىقتاۋعا بولاتىنىن ايتتى.
- باس سانيتار دارىگەردىڭ 28- تامىزداعى قاۋلىسىندا وقۋشىلاردى قاشىقتان وقىتۋعا جىبەرۋدىڭ ەكى ولشەمشارتى بار. ءبىرىنشىسى بويىنشا سىنىپتاعى وقۋشىلاردىڭ 20 پايىزىنان استام اۋىرسا، سول سىنىپتا عانا كابينەتتە وقۋ جۇرگىزۋگە بولمايدى. ياعني، وقۋشىلار مەكتەپتە ءبىر كابينەتتە عانا بولادى. كابينەتتەن-كابينەتكە كوشىپ جۇرمەيدى. ەكىنشى ولشەمشارت ونلاين وقىتۋعا بايلانىستى. ەگەر سىنىپتىڭ 30 پايىزدان استامى ءبىر ينكۋباتسيالىق كەزەڭدە ءدال وسى ءجىتى رەسپيراتورلىق ۆيرۋس سيمپتومدارى بويىنشا اۋىرسا، سول سىنىپ ونلاين وقۋعا جىبەرىلەدى، - دەدى باس سانيتار دارىگەر.
بۇعان دەيىن دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى اقمارال ءالنازاروۆا بيىل ۆيرۋستاردىڭ ءورشۋى جەلتوقساننىڭ ورتاسىنا دەيىن جالعاسۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتقان ەدى.
اۆتور
ەسىمجان ناقتىباي