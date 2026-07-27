تەلەمەديسينا: كىمدەر ءجيى جۇگىنەدى جانە قانداي اۋرۋلار بويىنشا كەڭەس الادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا تەلەمەديسينا قىزمەتىن ەڭ كوپ 60 جاستان اسقان ازاماتتار پايدالانادى. سونىمەن قاتار قاشىقتان كورسەتىلەتىن مەديسينالىق كومەكتىڭ باسىم بولىگى سكرينينگتىك تەكسەرۋلەرگە، جۇرەك-قانتامىر اۋرۋلارىن باقىلاۋعا، جۇكتىلىكتى جۇرگىزۋگە جانە قانت ديابەتى بويىنشا كونسۋلتاتسيالارعا تيەسىلى.
بۇل تۋرالى ۇلتتىق عىلىمي دەنساۋلىق ساقتاۋدى دامىتۋ ورتالىعى باسقارما ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى ادىلەت تاباروۆ ايتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، قاشىقتان كورسەتىلەتىن مەديسينالىق كومەك (ق ك م ق) كوبىنە تۇراقتى باقىلاۋدى قاجەت ەتەتىن پاتسيەنتتەرگە كورسەتىلەدى.
- قاشىقتان كورسەتىلەتىن مەديسينالىق كومەكتىڭ باسىم بولىگى سكرينينگتىك زەرتتەپ-قاراۋلار شەڭبەرىندە كورسەتىلەدى. سونىمەن قاتار تەلەمەديتسينا جۇرەك-قانتامىر اۋرۋلارى، جۇكتىلىكتى باقىلاۋ، قانت ديابەتى، تۋبەركۋلەز، گيپەرتونيالىق اۋرۋ جانە قاتەرلى ىسىككە شالدىققان پاتسيەنتتەردى باقىلاۋ مەن كونسۋلتاتسيا بەرۋ كەزىندە كەڭىنەن قولدانىلادى. بۇل قاشىقتان مەديسينالىق قىزمەت كورسەتۋدىڭ ءتۇرلى باعىتتاردا ءتيىمدى پايدالانىلىپ وتىرعانىن كورسەتىپ وتىر، - دەدى سپيكەر.
ورتالىقتىڭ مالىمەتىنشە، تەلەمەديسينا ارقىلى كورسەتىلگەن قىزمەتتەردىڭ ەڭ ۇلكەن ۇلەسى - سكرينينگتىك باعدارلامالارعا تيەسىلى. ولار بارلىق قاشىقتان كورسەتىلگەن مەديتسينالىق كومەكتىڭ %26- ى.
- سونىمەن قاتار جۇكتىلىكتى باقىلاۋ بويىنشا كورسەتىلگەن قىزمەتتەردىڭ ۇلەسى - %6,5، قانت ديابەتى بويىنشا - %6,2، گيپەرتونيالىق اۋرۋ بويىنشا - %5، تۋبەركۋلەز بويىنشا - %3,6، ال قاتەرلى ىسىكتەر بويىنشا %2,6، - دەدى باسقارما ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى.
جاس ەرەكشەلىگىنە كەلسەك، ورتالىق مالىمەتىنشە، تەلەمەديتسينا قىزمەتىنە ەڭ كوپ جۇگىنگەندەر - 60 جاستان اسقان ازاماتتار. ولار بارلىق پايدالانۋشىلاردىڭ %32,4- ىن قۇراعان.
- 45- 59 جاس ارالىعىنداعى ازاماتتاردىڭ ۇلەسى - %25,5، ال 30- 44 جاس ساناتىنداعىلار - %18,5. ال ەڭ تومەن كورسەتكىش 0- 17 جاس ارالىعىنداعى بالالار اراسىندا تىركەلگەن. بۇل جاس توبىنىڭ ۇلەسى %14,7، - دەدى ادىلەت تاباروۆ.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى تەلەمەديسينالىق قىزمەتتەردى دامىتۋعا جاڭا ستاندارتتار ەنگىزگەن ەدى.