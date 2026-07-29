تەلەفونمەن وتكىزگەن 15 ساعات! بالالاردىڭ الەۋمەتتىك جەلىگە كىرۋىن شەكتەيتىن ۋاقىت كەلدى
استانا. KAZINFORM - گادجەتكە تاۋەلدىلىك جانە نازاردىڭ جەتىسپەۋشىلىگى جاس ۇرپاقتى تەرەڭ ويلاۋ مۇمكىندىگىنەن ايىرىپ جاتىر. جازۋشى جانە ساياساتتانۋشى باقىتجان بۇقارباي Dala podcast ەفيرىندە وسىنداي پىكىر ءبىلدىردى.
ول ءبىر جىلدا بىردە-ءبىر كىتاپ وقىماعان ستۋدەنتتەرمەن كەزدەسۋ بارىسىندا بۇل جاعداي جاستاردىڭ شىندىقتان الشاقتاۋ ماسەلەسىنىڭ اۋقىمىن ايقىن كورسەتكەنىن اتاپ ءوتتى.
ساراپشىنىڭ پىكىرىنشە، بولاشاق ۇرپاقتاردى قۇتقارۋ ءۇشىن مەملەكەت 16 جاسقا تولماعان بالالاردى الەۋمەتتىك جەلىلەردە تىركەۋدى شەكتەۋى كەرەك.
بۇحارباي بالالاردى ۆيرتۋالدى حاوستان ناقتى الەمدەگى بىلىمگە قايتارۋ ءۇشىن زاڭنامالىق كەدەرگىلەردى بالاما دامۋ كەڭىستىگىن قۇرۋمەن بىرىكتىرۋگە شاقىرادى.
ايتا كەتەيىك، فرانسيادا 15 جاسقا دەيىنگى بالالارعا الەۋمەتتىك جەلىنى پايدالانۋعا تىيىم سالىندى.
ە و- دا 13 جاسقا دەيىنگى بالالاردىڭ الەۋمەتتىك جەلىلەرگە قولجەتىمدىلىگىن شەكتەۋ ۇسىنىلدى.