تەلەفون ۇستاۋ - ايىپپۇل: 7-سىنىپقا دەيىنگى وقۋشىلار ساباقتا سمارتفون تاپسىرادى
استانا. قازاقپارات - قازاقستاندا 7-سىنىپقا دەيىنگى وقۋشىلار ساباق كەزىندە سمارتفوندارىن تاپسىرۋعا مىندەتتى بولادى. بۇل تۋرالى وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترى جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا پارلامەنت پالاتالارىنىڭ بىرلەسكەن وتىرىسىندا مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى «24KZ».
ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، بۇل شەشىم وقۋشىلاردىڭ ساباققا تولىق نازار اۋدارۋىن قامتاماسىز ەتۋ جانە وقۋ پروتسەسىن ءتيىمدى ەتۋ ماقساتىندا قاراستىرىلىپ وتىر. «7-سىنىپقا دەيىنگى وقۋشىلار ساباق كەزىندە سمارتفوندارىن تاپسىرۋعا ءتيىس بولادى»، - دەدى جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا.
ال جوعارى سىنىپ وقۋشىلارىنا قاتىستى شەكتەۋلەر ازىرگە تالقىلانۋ ۇستىندە. سەبەبى ولار وقۋ بارىسىندا ونلاين پلاتفورمالاردى بەلسەندى قولدانادى جانە ۇ ب ت، SAT سياقتى ەمتيحاندارعا دايىندىق جۇرگىزەدى. بۇعان دەيىن مەكتەپتەردە ۇيالى تەلەفونداردى پايدالانۋ ماسەلەسى پەداگوگ مارتەبەسى مەن ءبىلىم تۋرالى زاڭدارعا ەنگىزىلەتىن تۇزەتۋلەر اياسىندا قاراستىرىلىپ جاتقانى ايتىلعان بولاتىن.
جاڭا تارتىپكە سايكەس، ەگەر وقۋشى ساباق كەزىندە تەلەفون قولدانۋ ەرەجەسىن بۇزسا، الدىمەن ەسكەرتۋ بەرىلەدى. قايتالانعان جاعدايدا جاۋاپكەرشىلىك اتا-اناسىنا جۇكتەلۋى مۇمكىن. بۇل رەتتە 5 ا ە ك كولەمىندە، ياعني شامامەن 19,5 مىڭ تەڭگە ايىپپۇل سالۋ قاراستىرىلىپ وتىر. ايىپپۇلدى مەكتەپ اكىمشىلىگىنىڭ شاقىرتۋىمەن كەلگەن پوليتسيا قىزمەتكەرى راسىمدەي الاتىنى دا ايتىلدى. مامانداردىڭ پىكىرىنشە، بۇل شارا مەكتەپتەگى ءتارتىپتى كۇشەيتىپ، وقۋ ۇدەرىسىن جاقسارتۋعا باعىتتالعان.
24.kz