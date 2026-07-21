تەلەفون ەكرانىندا ەندى رەسمي قوڭىراۋ شالعان ۇيىم اتاۋى كورسەتىلەدى
استانا. KAZINFORM - ابونەنتتەر ەندى بانك، مەملەكەتتىك ورگان جانە قىزمەت كورسەتۋشى كومپانيالاردان تۇسەتىن رەسمي قوڭىراۋلاردى بىردەن اجىراتا الادى. بۇل ءۇشىن ۇيالى تەلەفون ەكرانىندا قوڭىراۋ شالۋشى ۇيىمنىڭ اتاۋى ارنايى بەلگىمەن كورسەتىلەدى. بۇل تۋرالى ق ر جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ۆيتسە- ءمينيسترى دوسجان مۇساليەۆ ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن بريفينگ كەزىندە ايتتى.
ونىڭ سوزىنشە، بۇل نورما تەلەكوممۋنيكاتسيا سالاسىنا ەنگىزىلگەن زاڭنامالىق وزگەرىستەر اياسىندا قابىلدانعان جانە بايلانىس جەلىلەرىن قورعاۋ مەن تەلەفون الاياقتىعىنا قارسى كۇرەستى كۇشەيتۋگە باعىتتالعان.
- ابونەنتتىڭ رەسمي جانە الاياقتىق قوڭىراۋدى اجىراتا الۋى ءۇشىن ۇيالى بايلانىس جەلىسىندە قوڭىراۋلاردى تاڭبالاۋ تەتىگى ەنگىزىلدى. سونىڭ ناتيجەسىندە بانك، قىزمەت كورسەتۋشى كومپانيالار جانە باسقا دا ۇيىمداردان تۇسەتىن رەسمي قوڭىراۋلار تەلەفون ەكرانىندا ۇيىمنىڭ اتاۋىمەن كورسەتىلەدى. ماسەلەن، «بانك»، «Toyota Center» سياقتى بەلگىلەر شىعىپ تۇرادى، — دەدى دوسجان مۇساليەۆ.
ۆيتسە-ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، بۇل جاڭاشىلدىق ازاماتتارعا قوڭىراۋدىڭ قاي ۇيىمنان تۇسكەنىن بىردەن انىقتاۋعا مۇمكىندىك بەرىپ، الاياقتاردىڭ جالعان قوڭىراۋ شالۋ قاۋپىن ازايتۋعا ىقپال ەتەدى.
سونىمەن قاتار تەلەكوممۋنيكاتسيا سالاسىنداعى زاڭنامالىق وزگەرىستەر اياسىندا ينتەرنەتكە قول جەتكىزۋ، IP- تەلەفونيا جانە ترانكينگتىك بايلانىس قىزمەتتەرىن ليسەنزيالاۋ ەنگىزىلدى. سونداي-اق ابونەنتتەرگە بايلانىس وپەراتورلارىنىڭ جارنامالىق جانە اقپاراتتىق حابارلامالارىنان، اۆتوماتتى قوڭىراۋلارىنان باس تارتۋ مۇمكىندىگى بەرىلىپ، اقىلى بايلانىس قىزمەتتەرىن قوسۋ ءتارتىبى دە قايتا قارالدى. تەلەكوممۋنيكاتسيا سالاسىنا قاتىستى قابىلدانعان زاڭ بيىل تامىز ايىنىڭ سوڭىندا كۇشىنە ەنەدى.
ايتا كەتەيىك، اتالعان نورما بيىل مامىر ايىندا ءماجىلىس ءبىرىنشى وقىلىمدا ماقۇلداعان تەلەكوممۋنيكاتسيالار تۋرالى زاڭ جوباسىندا ۇسىنىلعان ەدى.