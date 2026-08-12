تەلەفون مەن ءامياندى ۇرلاتپاۋ ءۇشىن نە ىستەۋ كەرەك - پوليتسيا كەڭەسى
استانا. KAZINFORM - قالتا ۇرلىعى - سىرت كوزگە بايقالا بەرمەيتىن، ءبىراق ساناۋلى سەكۋندتا جاسالاتىن قىلمىس. قاسكويگە ەسىكتى بۇزۋ، قۇلىپتى اشۋ نەمەسە ۇزاق ۋاقىت دايىندالۋ مىندەتتى ەمەس، دەپ حابارلايدى اباي وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ۆەدومستۆو اتاپ وتكەندەي، كەيدە ونىڭ ماقساتىنا جەتۋى ءۇشىن قوعامدىق كولىكتەگى ءبىر ساتتىك قاربالاس، دۇكەندەگى كەزەك نەمەسە ادامنىڭ تەلەفونىن سىرتقى قالتاسىنا سالىپ قويۋى جەتكىلىكتى.
— كوبىنە قالتا ۇرىلارى ادام كوپ شوعىرلانعان جەرلەردى تاڭدايدى. قوعامدىق كولىك، ايالداما، بازار، ساۋدا ورىندارى، جاياۋ جۇرگىنشىلەر كوپ جۇرەتىن كوشەلەر — قاسكويلەر ءۇشىن قولايلى ورتا. ماسەلەن، اۆتوبۋسقا مىنگەن كەزدە جولاۋشىلاردىڭ نازارى كوبىنە بوس ورىنعا، جول اقىسىنا نەمەسە تەلەفونعا اۋىپ كەتەدى. ءال دال وسى ءساتتى قاسكوي ءوز پايداسىنا پايدالانۋى مۇمكىن. ادامداردىڭ ءبىر-بىرىنە تىعىز ورنالاسۋى، كولىكتىڭ قوزعالىسى، ايالداماداعى قاربالاس — مۇنىڭ بارلىعى ۇرلىقتى بايقاتپاي جاساۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، — دەيدى ءتارتىپ ساقشىلارى.
قىلمىسكەر جابىرلەنۋشىنىڭ قالتاسىنداعى تەلەفوندى نەمەسە ءامياندى بايقاتپاي الىپ، كەلەسى ايالدامادان ءتۇسىپ كەتۋى مۇمكىن. ال جابىرلەنۋشى ءوزىنىڭ زاتىنان ايىرىلعانىن بىرنەشە مينۋتتان كەيىن عانا اڭعارادى.
ءوزىڭىزدى قورعاۋدىڭ قاراپايىم جولدارى
اباي وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتى ازاماتتارعا قوعامدىق ورىنداردا جەكە زاتتارىنا مۇقيات بولۋدى ەسكەرتەدى:
ۇيالى تەلەفون مەن ءامياندى كيىمنىڭ ارتقى نەمەسە سىرتقى قالتالارىندا ساقتاماڭىز؛
اقشا مەن قۇجاتتاردى كيىمنىڭ ىشكى، قاۋىپسىز قالتاسىنا سالىڭىز؛
قوعامدىق كولىكتە سومكەنى الدىڭىزدا ۇستاڭىز؛
ريۋكزاكتى ادام كوپ جەردە ارقاڭىزدا ەمەس، الدىڭىزدا ۇستاعان دۇرىس؛
سومكەڭىزدى قاراۋسىز قالدىرماڭىز؛
قىمبات زاتتاردى كوزگە تۇسەتىن جەردە ۇستاماڭىز؛
بەيتانىس ادامنىڭ كۇماندى ارەكەتىنە نازار اۋدارىڭىز؛
تەلەفونمەن سويلەسىپ نەمەسە الەۋمەتتىك جەلىگە الاڭداپ جۇرگەن كەزدە جەكە زاتتارىڭىزدى باقىلاۋسىز قالدىرماڭىز.
ايتا كەتەيىك، اباي وبلىسىندا جىل باسىنان بەرى 14 قالتا ۇرلىعى تىركەلدى.
وسىعان دەيىن الماتى اۋەجايىندا ۇرلىقتان كەيىن باقىلاۋعا الىنباعان اۋماقتارعا كامەرا قويىلعانى بەلگىلى بولدى.