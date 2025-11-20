تۇلەكتەرگە ۇ ب ت-مەن قاتار حالىقارالىق تەست تاپسىرۋ مۇمكىندىگى بەرىلەدى - ساياسات نۇربەك
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدە ۇ ب ت-نىڭ ۇلكەن رەفورمادان وتەتىن كەزەڭى كەلدى. بۇل تۋرالى عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ءمينيسترى ساياسات نۇربەك JJ Studio پودكاستىندا ايتتى.
ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، 25 جىلعا جۋىق ۋاقىتتا ۇبت ءوز ماقساتىن اتقاردى.
- ۇلتتىق ءبىرىڭعاي تەستىلەۋ جەمقورلىقتى ازايتتى، اشىقتىق پرينتسيپتەرىن ەنگىزدى، ءبىرتۇتاس ەلەكتروندى جۇيە قالىپتاستىردى. ءبىراق قازىرگى ۋاقىتتا ەلىمىزدە شەتەلدىك ۋنيۆەرسيتەتتەر اشىلىپ جاتىر، ءبىزدىڭ ازاماتتارىمىز سول شەتەلدىك ج و و-لارعا تۇسكىسى كەلەدى. سوندىقتان ءبىز پرەزيدەنتتىڭ ا ق ش-قا ساپارى اياسىندا ۆاشينگتوندا ETS دەپ اتالاتىن دۇنيەجۇزىندەگى ەڭ مىقتى تەست جاسايتىن كومپانيامەن ۇزاق مەرزىمدى كەلىسىمشارتقا قول قويدىق، - دەدى عىلىم ءمينيسترى.
بۇل رەتتە ۇ ب ت فورماتى ءبىر جىلدا وزگەرىپ كەتپەيدى. كەلەر 2026 -جىلى ەشبىر وزگەرىس بولمايدى.
- بۇل وتە جاۋاپتى جوبا. جاڭا تەستتى جاساقتاۋدىڭ ءوزى 1-2 جىل ۋاقىت الادى. ءبىراق ءبىزدىڭ ماقساتىمىز - ۇ ب ت-مەن قاتار حالىقارالىق تەست جاساپ، قازاقستانعا ەنگىزۋ. ياعني ءبىزدىڭ تالاپكەرلەردە تاڭداۋ بولادى: ۇ ب ت تاپسىرىپ، قازاقستاندىق وتاندىق ۋنيۆەرسيتەتكە تۇسە الادى نەمەسە جاڭا تەستتى تاپسىرۋ ارقىلى قازاقستاندا اشىلعان شەتەلدىك 40 فيليالعا جانە كەز كەلگەن شەتەلدىك ۋنيۆەرسيتەتكە ءتۇسۋ مۇمكىندىگى بولادى، - دەدى ساياسات نۇربەك.
سالا ءمينيسترى قازاقستاننىڭ جوعارى ءبىلىمىن تولىققاندى الەمدىك ستاندارتتارمەن سايكەستەندىرۋدى كوزدەپ وتىرعانىن جەتكىزدى.
- ياعني بىزدەن شىققان ديپلوم الەمدە تانىلادى، بىزدە ۇبت تاپسىرعان ادام الەمنىڭ ۋنيۆەرسيتەتتەرىنە تۇسە الادى. بۇل وتە ۇلكەن قادام جانە ءبىزدىڭ جەرگىلىكتى ۋنيۆەرسيتەتتەرىمىزگە دە ۇلكەن باسەكە. بۇعان دەيىن ءوزىمىزدىڭ كىشكەنتاي كولىمىزدە ءجۇزىپ جۇردىك، ەندى الەمدىك مۇحيتقا تولىق قوسىلامىز، - دەدى س. نۇربەك.
ايتا كەتەيىك، قازاقستاندا بەرىلگەن ديپلومدار ازيا- تىنىق مۇحيتى ەلدەرىندە تانىلاتىن بولدى. ءماجىلىس دەپۋتاتتارى جوعارى ءبىلىم بەرۋ سالاسىنداعى بىلىكتىلىكتى تانۋ تۋرالى ازيا- تىنىق مۇحيتى وڭىرلىك كونۆەنتسياسىن راتيفيكاتسيالادى.
ايجان سەرىكجان قىزى