تەلەفون ۇستاۋ، بەلدىك تاقپاۋ: الماتىدا كامەرالار جول ەرەجەسىن بۇزۋدىڭ جاڭا تۇرلەرىن تىركەيدى
الماتى. قازاقپارات - 12- ناۋرىزدان باستاپ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكسىنىڭ 31-بابىنا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ سيفرلىق كودەكسى اياسىندا قابىلدانعان وزگەرىستەر كۇشىنە ەنەدى.
- جاڭا نورمالار جۇرگىزۋشىلەر ءۇشىن قوسىمشا شەكتەۋلەر ەنگىزبەيدى جانە تالاپتاردى كۇشەيتپەيدى. زاڭ تالاپتارى وزگەرىسسىز قالادى - تەك قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردى تىركەۋ ءتاسىلى جاڭارادى. باستى ماقساتىمىز - زاماناۋي تەحنولوگيالاردىڭ كومەگىمەن جولداعى ءتارتىپتى ارتتىرىپ، ازاماتتاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ، - دەدى الماتى پوليتسياسىنىڭ پروفيلاكتيكالىق جۇمىستى ۇيلەستىرۋ باسقارماسىنىڭ وكىلى ايدىن مەركىمبايەۆ.
بۇعان دەيىن اۆتوماتتى جۇيەلەر قۇقىق بۇزۋشىلىقتىڭ 6 ءتۇرىن تىركەيتىن: جىلدامدىقتى ارتتىرۋ، باعدارشامنىڭ تىيىم سالاتىن سيگنالىنا ءوتۋ، جول بەلگىلەرى مەن تاڭبالارىن ساقتاماۋ، دۇرىس توقتاماۋ نەمەسە تۇراق ەرەجەسىن بۇزۋ، وزۋ قاعيدالارىن بۇزۋ جانە جاياۋ جۇرگىنشىلەرگە جول بەرمەۋ. ەندى ولاردىڭ مۇمكىندىگى كەڭەيتىلەدى. اۆتوماتتى تىركەۋ كامەرالارى قوسىمشا قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردى، ونىڭ ىشىندە كولىك قۇرالىن باسقارۋ كەزىندە ۇيالى تەلەفون پايدالانۋ جانە قاۋىپسىزدىك بەلدىگىن تاقپاۋ دەرەكتەرىن دە انىقتاي الادى.
سونىمەن قاتار مىندەتتى ساقتاندىرۋ پوليسىنىڭ بولماۋى، تەحنيكالىق بايقاۋدىڭ مەرزىمىنىڭ ءوتۋى جانە زاڭنامادا كوزدەلگەن وزگە دە قۇجاتتىق سيپاتتاعى بۇزۋشىلىقتار اۆتوماتتى تۇردە تىركەلەتىن بولادى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتى وبلىسىندا ورتاشا جىلدامدىق كامەرالارى ورناتىلعانىن جازعانبىز.