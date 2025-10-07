تەلەفون قوڭىراۋى پرەمەر-ءمينيستردىڭ ۇكىمەت وتىرىسىنان شىعىپ كەتۋىنە سەبەپ بولدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ۇكىمەت وتىرىسىندا پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ وتىرىستان شىعىپ كەتۋگە ءماجبۇر بولدى.
القالى جيىندى اشقان ۇكىمەت باسشىسى جاڭادان تاعايىندالعان وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترىن انت قابىلداۋعا شاقىرعان ەدى.
- وزدەرىڭىز بىلەتىندەي، وتكەن اپتادا مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترى بولىپ تاعايىندالدى. جاڭا قىزمەتىڭىز قۇتتى بولسىن. قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇكىمەتى تۋرالى كونستيتۋتسيالىق زاڭعا سايكەس، ۇكىمەتتىڭ جاڭا مۇشەسىنىڭ انت بەرۋىن سۇرايمىن، - دەدى ۇكىمەت باسشىسى.
وسى ساتتە پرەمەر-ءمينيستردىڭ الدىندا تۇرعان اق تەلەفون شىرىلداپ قويا بەردى. تەلەفونمەن ساناۋلى سەكۋند سويلەسكەن ۇكىمەت باسشىسى سىرتقا شىعىپ كەتتى.
ال مينيستر انت قابىلداپ ورنىنا وتىرعاننان كەيىن پرەمەر- ءمينيستردىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى رومان سكليار جانىندا وتىرعان ۆيتسە-پرەمەر - ۇكىمەت اپپاراتىنىڭ باسشىسى عالىمجان قويشىبايەۆپەن ازدى-كەم اقىلداسىپ، وتىرىستى جالعاستىردى. ءبىراز ۋاقىتتان كەيىن ۇكىمەت باسشىسى ورالىپ، وتىرىستى ودان ارى جۇرگىزدى.