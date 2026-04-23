تەلەفون الاياقتارىنان قالاي قورعانۋ كەرەك؟ - پوليتسيا كەڭەسى
استانا. KAZINFORM - «زاڭ مەن ءتارتىپ» تۇجىرىمداماسى اياسىندا شىعىس قازاقستان وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ قىزمەتكەرلەرى وڭىردەگى ءىرى كاسىپورىنداردىڭ ءبىرى - «ءۇلبى- ت ۆ س» ج ش س ۇجىمىمەن پروفيلاكتيكالىق كەزدەسۋ وتكىزدى.
جيىننىڭ باستى تاقىرىبى - زاماناۋي كيبەرقىلمىسكەرلەردىڭ جۇمىس ادىستەرى بولدى. شقو پد كيبەرقىلمىسقا قارسى ءىس-قيمىل باسقارماسىنىڭ اعا جەدەل ۋاكىلى يلياس بەكپاۋ الاياقتاردىڭ ازاماتتاردىڭ سەنىمىنە كىرۋ ءۇشىن قانداي ايلا-تاسىلدەر قولداناتىنىن ەگجەي-تەگجەيلى ءتۇسىندىردى.
- قازىر قاسكويلەر تەلەفون نومىرلەرىن كاسىبي تۇردە اۋىستىرىپ، وزدەرىن بانك مەنەدجەرلەرىنەن باستاپ، قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ قىزمەتكەرلەرىنە دەيىن تانىستىرۋدى مەڭگەرگەن. ەڭ باستى ەرەجە - حابارلاماداعى كودتاردى ەشكىمگە بەرمەۋ جانە بىرەۋدىڭ نۇسقاۋىمەن تەلەفونعا ەشقانداي قوسىمشا ورناتپاۋ، - دەپ اتاپ ءوتتى كيبەرقىلمىسقا قارسى ءىس-قيمىل باسقارماسىنىڭ قىزمەتكەرى.
سونىمەن قاتار پوليتسەيلەر جۇمىسشىلارعا الاياقتارعا كومەكتەسكەنى ءۇشىن جۇكتەلەتىن جاۋاپكەرشىلىك تۋرالى دا ەسكەرتتى. بۇگىندە اقشا اۋدارۋ ماقساتىندا ءوزىنىڭ بانك كارتالارىن نەمەسە شوتتارىن بوگدە تۇلعالارعا بەرۋ قىلمىسقا قاتىسۋشىلىق بولىپ سانالادى. مۇنداي ارەكەتتەر ءۇشىن زاڭدا باس بوستاندىعىنان ايىرۋعا دەيىنگى قاتاڭ جازا قاراستىرىلعان.
كەزدەسۋ بارىسىندا كورنەكىلىك رەتىندە كاسىپورىن قىزمەتكەرلەرىنە ناقتى مىسالدار نەگىزىندە زارداپ شەككەندەردىڭ ءجيى جىبەرەتىن قاتەلىكتەرى كورسەتىلگەن بەينەروليكتەر ۇسىنىلدى. شارا سوڭىندا يلياس بەكپاۋ زاۋىت قىزمەتكەرلەرىنىڭ سۇراقتارىنا جاۋاپ بەرىپ، اقپاراتتى تەكسەرۋ جانە الەۋمەتتىك جەلىلەردەگى جەكە مالىمەتتەردى قورعاۋ جولدارىن ءتۇسىندىردى.
ءتارتىپ ساقشىلارى مۇنداي كەزدەسۋلەر تۇرعىنداردىڭ قىراعىلىعىن ارتتىرىپ، وڭىردەگى ينتەرنەت- قىلمىستاردىڭ سانىن ازايتۋعا سەپتىگىن تيگىزەتىنىنە سەنىمدى.