تەلەدەبات ساۋالناماسى: ادىلەت پارتياسى %59,5 داۋىسپەن العا شىقتى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان قوعامدىق دامۋ ينستيتۋتى «Jibek Joly» تەلەارناسى وتكىزىپ جاتقان كوماندالىق تەلەدەباتتىڭ ەكىنشى كەزەڭىنەن كەيىن وزدەرى ۇيىمداستىرعان ساۋالنامانىڭ ارالىق ناتيجەسىن جاريالادى.
كورەرمەندەر ەكراننىڭ تومەنگى جاعىنداعى QR كود ارقىلى قاي پارتيا وكىلدەرىنىڭ ۇستانىمى مەن جاۋابى ۇناعانىن ءبىلدىرىپ، داۋىس بەردى.
ونىڭ قورىتىندىسى بويىنشا:
«ادىلەت» پارتياسىنىڭ وكىلدەرى ايجان ايماعانوۆا مەن ءمادي مىرزاعارايەۆ %59,5؛
ج س د پ ۇكىلەپ قوسقان لاريسا لي مەن نۇرايناش كامالوۆا %3,7؛
«بايتاق» پارتياسىنىڭ ءسوزۇستارلارى امالبەك ءومىرتاي مەن المات تۇرتايەۆ %2,1؛
قازاقستان حالىق پارتياسىنىڭ وكىلدەرى جاندوس بيدايبەكوۆ پەن يرينا سميرنوۆا %4,2؛
«اۋىل» پارتياسىنىڭ اتىنان شىققان جازيرا سۇلتانقۇلوۆا مەن ەربولات ساۋرىقوۆ %14,4؛
«اق جول» پارتياسىنىڭ تۋىن ۇستاعان بەك- مۇحامەد جاۋكەبايەۆ پەن ەرمەك ءابىلدين %3,4؛
Respublica پارتياسىنىڭ وكىلدەرى ولجاس قۇسپەكوۆ پەن دينارا شۇكىجانوۆا %12,1 داۋىس جينادى.
ايتا كەتەرلىگى، بۇل ساۋالناما سايلاۋعا قاتىسۋشى پارتيانىڭ رەيتينگىن انىقتاۋعا ارنالماعان. تەك تەلەدەباتقا قاتىسىپ جاتقان پارتيا وكىلىنىڭ سوزىنە، بەلسەندىلىگىنە، جاۋابىنا كورەرمەن تاراپىنان بەرىلگەن باعا رەتىندە عانا قابىلداندى.
بۇعان دەيىن پىكىرسايىسقا قاتىساتىن پارتيا وكىلدەرىنىڭ ءسوز سويلەۋ رەتى دە «Jibek Joly» تەلەارناسىنىڭ تىكەلەي ەفيرىندە جەرەبە ارقىلى انىقتالعان بولاتىن.
تەلەدەباتتى «Jibek Joly» تەلەارناسىنان بولەك، Jibek Joly TV جانە رەزەرۆتىك Jibek Joly News YouTube ارنالارى دا كورسەتەدى. كورەرمەندەر تاراپىنان پارتيا وكىلدەرىنە سۇراق تۋىنداپ جاتسا، ەكراندا كورسەتىلگەن WhatsApp نومىرىنە جولداي الادى.
بۇعان دەيىن، كوماندالىق پىكىرسايىستىڭ ءبىرىنشى كەزەڭىندە پارتيا وكىلدەرى قارسىلاس پارتيالاردىڭ باعدارلامالارى مەن جۇمىس تاريحىن سىناپ، دەبات كورىگىن قىزدىردى.