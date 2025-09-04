«تۇلپار-تالگو» ۆاگوندارىنا مىنگەندەر ءۇشىن قول جۇگىنىڭ سالماعى 25 كيلوگرامنان اسپاۋى كەرەك
استانا. KAZINFORM - «جولاۋشىلار تاسىمالى» ا ق پويىزبەن جۇك پەن باگاجدى تاسىمالداۋ ەرەجەلەرىن ەسكە سالدى.
ساپاردىڭ جايلى ءوتۋىن قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا قول جۇگىنىڭ سالماعى مەن ولشەمىنە قاتىستى قولدانىستاعى نورمالاردى ساقتاۋ تالاپ ەتىلەدى. بەلگىلەنگەن شەكتەردەن اسقان جاعدايدا ارتىق جۇك تەمىرجول ۆوكزالدارىنىڭ باگاج بولىمشەلەرىندە رەسمي تارتىپپەن قابىلدانىپ، تاسىمالداۋعا راسىمدەلەدى.
- ۋاكىلەتتى ورگاننىڭ بۇيرىعىنا سايكەس، جولاۋشىلار پويىزدارىندا قول جۇگىن تەگىن الىپ ءجۇرۋدىڭ نورمالارى بەكىتىلگەن. اتاپ ايتقاندا، «تۇلپار-تالگو» ۆاگوندارىنان قۇرالعان قۇرامداردا سالماعى 25 كيلوگرامنان اسپايتىن جانە ءۇش ولشەمنىڭ قوسىندىسى 150 سانتيمەتردەن اسپايتىن قول جۇگىن تەگىن الىپ جۇرۋگە بولادى. قالعان ۆاگوندار ءۇشىن بۇل كورسەتكىش - 35 كيلوگراممعا دەيىن، ال ولشەمى ءۇش جاقتىڭ قوسىندىسىمەن 200 سانتيمەتردەن اسپاۋى ءتيىس، - دەلىنگەن حابارلامادا.
سونىمەن قاتار، جولاۋشىلار بولشەكتەلىپ، قاپتالعان جانە كولەمى قول جۇگىن ورنالاستىرۋ ورىندارىنا سىيعان جاعدايدا بالالار ارباسىن، قىلقايىق جانە موتورسىز ۆەلوسيپەدتى اقىسىز الىپ وتە الادى. مۇگەدەكتىگى بار جولاۋشىلار جەكە پايدالانۋىنا ارنالعان كومەكشى تەحنيكالىق قۇرالدار مەن ارنايى قوزعالىس قۇرالدارىن قوسىمشا اقىسىز الىپ جۇرۋگە بولادى.
قول جۇگىن جولاۋشىلار وتىراتىن ورىندارعا، وتكەلدەرگە، دالىزدەرگە جانە تامبۋرلارعا ورنالاستىرۋعا قاتاڭ تىيىم سالىنادى. بەلگىلەنگەن نورمادان اسقان جاعدايدا ارتىق قول جۇك نەمەسە باگاج تەمىرجول ۆوكزالدارىنىڭ باگاج بولىمشەلەرىندە رەسىمدەلۋگە ءتيىس.
بۇل قىزمەت № 33/34 «اقتوبە - الماتى»، № 41/42 «الماتى - اتىراۋ»، № 77/78 «الماتى - ماڭعىشلاق»، № 691/692 «اقتوبە - اتىراۋ»، № 9/10 «الماتى - استانا» باعىتتارىندا كورسەتىلەدى. قۇنى ستانسيالار اراسىنداعى اراقاشىقتىققا قاراي ەسەپتەلەدى جانە قولدانىستاعى تاريفتەر مەن ەرەجەلەرگە سايكەس ايقىندالادى.
مىسالى، تانىمال باعىتتاردا جەكە جانە زاڭدى تۇلعالار ءۇشىن باگاج بەن جۇك- باگاجدى تاسىمالداۋ قۇنى (1 ك گ ۇشىن) تومەندەگىدەي بەلگىلەنگەن:
• الماتى - ماڭعىستاۋ: باگاج - 57 تەڭگە، جۇك-باگاج - 114 تەڭگە؛
• الماتى - استانا: باگاج - 39 تەڭگە، جۇك-باگاج - 94 تەڭگە؛
• شىمكەنت - الماتى: باگاج - 27 تەڭگە، جۇك-باگاج - 57 تەڭگە
ايتا كەتەيىك، جولسەرىكتەر ارقىلى جۇك جىبەرۋ زاڭ تالاپتارىنا سايكەس كەلمەيدى جانە اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە، سونداي-اق قىزمەتكەردىڭ جۇمىستان بوساتىلۋىنا اكەپ سوعادى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن اۋەجايدا قول جۇگىنە قاتىستى جاڭا ەرەجەلەر ەنگىزىلگەنىن جازعان ەدىك.