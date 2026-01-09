تۇگەل تۇركىنىڭ ساربازدارى ءبورىلى بايراق استىنا جينالاتىن كۇن الىس ەمەس
استانا. قازاقپارات -ازەربايجان پرەزيدەنتى يلحام اليەۆ تە سۇحبات بەرىپتى. گازەتكە ەمەس. بىرنەشە تەلەارنا تىلشىسىمەن اڭگىمەلەسىپتى. ءبىراز سۇراققا جاۋاپ بەرىپتى. ارمەنيامەن، ا ق ش- پەن، ورتالىق ازيامەن قارىم- قاتىناس، تۇركى الەمى، زانگەزۋر ءدالىزى، ءتۇرلى جوبالار جايلى ايتىپتى.
تەلەنۇسقاسىن كەرگەن جوقپىن، جازباشا نۇسقاسىن وقىپ شىقتىم. كولەمدى سۇحباتىندا يلحام اليەۆ بىرنەشە ادامنىڭ عانا اتىن اتايدى. دجو بايدەن، دونالد ترامپ جانە ءىشىنارا بلينكەن مەن ۋيتكوففتى اتايدى. سوڭعى ەكەۋىن ءسوز اراسىندا قىستىرا كەتەدى. ترامپتىڭ اتىن جيىرەك ايتىپتى. وزگە بىردە- ءبىر ساياسي قايرەتكەردىڭ اتىن اتامايدى. ءتىپتى ەردوعاننىڭ دا اتىپ اتاماعان ەكەن. پۋتين، رەسەيمەن قارىم- قاتىناس جايلى ءبىر- اۋىز دا ءسوز جوق. تولىق يگنور بايقالادى.
ال جوبالار مەن ىنتىماقتاستىق قارىم-قاتىناس جايلى ءسوز ەتكەندە ەلدەردىڭ اتىن اتاپتى. ءتۇرلى باعىتتارعا توقتالىپتى. مىسالى، سىرتقى ساياساتتاعى بىلتىرعى جەتىستىكتەردىڭ ءبىرى رەتىندە ازەربايجاننىڭ ورتالىق ازيا ەلدەرى باسشىلارىنىڭ كونسۋلتاتيۆتىك كەڭەسىنە قوسىلۋىن اتاپتى. «مۇنى ايىرىقشا وقيعا دەپ باعالايمىن. ويتكەنى گەوگرافيالىق تۇرعىدا ءبىز ورتالىق ازيادا ەمەس، وڭتۇستىك كاۆكازدا ورنالاسقانبىز. ءبىراق ءبىزدىڭ ورتالىق ازيا ەلدەرىمەن ەكى جاقتى دا، كوپ جاقتى دا قارىم-قاتىناسىمىز وتە تىعىز جانە سوڭعى جىلدارى كوپتەگەن جوبالاردى جۇزەگە اسىرىپ جاتىرمىز، سوندىقتان ءبىزدى كەڭەسكە تولىققاندى مۇشە ەتىپ ءبىراۋىزدان سايلادى. ءبىز مۇنى ۇلكەن ساياسي ءھام ديپلوماتيالىق تابىس دەپ ەسەپتەيمىز. مەنى ەكى جىل قاتارىنان سامميتكە قۇرمەتتى قوناق رەتىندە شاقىردى، ۇشىنشىسىندە مۇشە ەتىپ سايلادى. البەتتە قازىرگى كەزدە ورتالىق ازيا- ازەربايجان وداقتاستىعى مەن С5 ءتىڭ С6 عا ترانسفورماتسيالانۋى ايماق ءۇشىن عانا ەمەس، الەم ءۇشىن دە ماڭىزدى» دەپتى.
سوسىن تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمى سامميتىندەگى ۇسىنىسىن كەڭىرەك ايتىپتى. «ءبىز تۇركيامەن رەسمي، سونىڭ ىشىندە اسكەر وداقتاستىق، اسكەري كومەك فورماتىندا ارىپتەستىك ورناتتىق. دەگەنمەن تۇركى الەمىنىڭ بارلىق ەلدەرى وسى باعىتتا ىنتىماقتاسسا جاقسى بولار ەدى. بۇل ارقىلى مەن قانداي دا ءبىر اسكەري ۇيىم قۇرۋدى ۇسىنىپ وتىرعان جوقپىن. كەيبىرەۋلەر سولاي ويلاپ قالۋى مۇمكىن. جوق، ولاي ەمەس. ءبىز قازىر ەنەرگەتيكا، كولىك، ساۋدا-ساتتىق، ينۆەستيتسيا ءتارىزدى كوپتەگەن سالادا ىنتىماقتاستىق ورناتتىق. ەندى نەگە اسكەري ىنتىماقتاستىققا كوشپەسكە؟ بۇل ماسەلە قازىر بارلىق ەلدەر ءۇشىن ءبىرىنشى ورىندا تۇرعان دۇنيە عوي. سوندىقتان مەنىڭ ۇسىنىسىم كۇشىندە قالادى. ديپلوماتيالىق ارنالار ارقىلى مەسسەدجدەرىمىزدى جولداپ جاتىرمىز. ەگەر ءوزارا كەلىسىمگە قول جەتكىزسەك، وندا بيىل بىرلەسكەن جاتتىعۋعا كۋا بولامىز» دەپتى اليەۆ.
ياعني گابالا سامميتىندە ايتقان تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنا مۇشە ەلدەردىڭ بىرلەسكەن اسكەري جاتتىعۋىن وتكىزۋ يدەياسىن پىسىقتاپ جاتقانىن العا تارتىپ وتىرسا كەرەك. قىسقاسى، ازەربايجان تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمى اياسىندا اسكەري جاتتىعۋ وتكىزۋ يدەياسىنان باس تارتپايتىنىن بايقاتتى. كىم بىلەدى، تۇگەل تۇركىنىڭ ساربازداردى بىرگە ساپ تۇزەگەن كۇندى دە كورىپ قالاتىن شىعارمىز؟ كۇلتەگىن ءولىپ، بىلگە قازا بولعاننان كەيىن تۇگەل تۇركىنىڭ جاساعى ءبىر تۋدىڭ استىنا تولىق جينالمادى-اۋ شاماسى. وعىز باتىسقا كەتتى، قارلۇق تۇستىككە جىلىستادى، قىپشاق ۇرپاعى تەرىسكەيدى كۇزەتتى. سودان سوڭ ءبورىلى بايراق استىنا جينالماعان سياقتى. تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمى ەلدەرىنىڭ بىرلەسكەن جاتتىعۋى ءوتىپ، ءبورى باستى بايراقتى ورتاعا الىپ شىقسا عاجاپ بولار ەدى ءا؟
