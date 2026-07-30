TikTok پەن YouTube قازاقستان زاڭناماسىنىڭ تالاپتارىن ساقتاۋعا مىندەتتى - ۆيتسە-مينيستر
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا جۇمىس ىستەيتىن TikTok, YouTube جانە باسقا دا سيفرلىق پلاتفورمالار ۇلتتىق زاڭناما تالاپتارىن، سونىڭ ىشىندە جاساندى ينتەللەكت كومەگىمەن جاسالعان كونتەنتتى تاراتۋعا قاتىستى نورمالاردى ساقتاۋعا مىندەتتى.
بۇل تۋرالى ق ر جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ۆيتسە-ءمينيسترى باقتيار مۇحامەتقاليەۆ ءمالىم ەتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل تالاپتار كونتەنت اۆتورلارىنا عانا ەمەس، قازاقستان اۋماعىندا قىزمەت كورسەتەتىن سيفرلىق پلاتفورمالارعا دا قاتىستى.
- TikTok قازاقستاندا رەسمي تۇردە جۇمىس ىستەيدى. باسقا پلاتفورمالاردىڭ ەلىمىزدە كەڭسەسى بولماۋى مۇمكىن. دەگەنمەن زاڭدى تۇلعا رەتىندە ولار دا قازاقستان زاڭناماسىنىڭ تالاپتارىن ساقتاۋعا مىندەتتى،-دەدى ۆيتسە-مينيستر.
باقتيار مۇحامەتقاليەۆتىڭ ايتۋىنشا، جاساندى ينتەللەكت ارقىلى جاسالعان كونتەنتتى تاڭبالاۋ سايلاۋ ناۋقانى كەزىندە عانا ەمەس، كۇندەلىكتى ومىردە دە ماڭىزدى. سەبەبى سوڭعى ۋاقىتتا ج ي كومەگىمەن جاسالاتىن جالعان اقپارات پەن الاياقتىق ارەكەتتەر كوبەيىپ كەلەدى.
ەسكە سالايىق، قازاقستاننىڭ ستراتەگيالىق زەرتتەۋلەر ينستيتۋتى (ق س ز ي) الاڭىندا بۇگىن سايلاۋالدى ناۋقانداعى جاساندى ينتەللەكتىنىڭ ءرولى، سيفرلىق تەحنولوگيالاردىڭ ىقپالى جانە فەيك اقپاراتپەن كۇرەس ماسەلەلەرى تالقىلانىپ جاتىر.