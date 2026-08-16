TikTok بالاعات سوزدەر بار كونتەنت سانى بويىنشا كوش باستاپ تۇر
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا سوڭعى ەكى جىلدا ونلاين- پلاتفورمالاردان بالاعات سوزدەر بار 161 ماتەريال انىقتالدى. وشىرىلگەن كونتەنت سانى بويىنشا TikTok كوش باستاپ تۇر. بۇل تۋرالى Kazinform ساۋالىنا جاۋاپ بەرگەن اقپارات كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى الىشەر مۇقاجان ايتتى.
سپيكەردىڭ ايتۋىنشا، 2025 -جىلعى 1- قاڭتاردان 2026 -جىلعى 10- تامىزعا دەيىن جۇرگىزىلگەن مونيتورينگ بارىسىندا بالاعات سوزدەر كەزدەسەتىن 161 ماتەريال انىقتالعان. ونىڭ 66-سى بىلتىر، 95- ءى بيىل تىركەلدى.
- 2026 -جىلعى 10 -تامىزداعى جاعداي بويىنشا 2025- 2026 -جىلدارى انىقتالعان ماتەريالداردىڭ ىشىنەن 62 قۇقىققا قايشى ماتەريال جويىلدى. ونىڭ 47- ءسى TikTok پلاتفورماسىنا تيەسىلى، - دەدى الىشەر مۇقاجان.
قالعان پلاتفورمالارداعى كورسەتكىش ايتارلىقتاي تومەن. Instagram-نان 5, Telegram مەن YouTube-تان 3 ماتەريالدان وشىرىلگەن. Facebook-تا - 2, Threads پەن OK پلاتفورماسىندا ءبىر-ءبىر ماتەريالدان جويىلعان.
- مينيسترلىك ماسس- مەديا ونىمدەرى مەن ونلاين- پلاتفورمالارعا تۇراقتى تۇردە مونيتورينگ جۇرگىزىپ، زاڭ تالاپتارىنىڭ ساقتالۋىن باقىلايدى. زاڭ بۇزۋشىلىق انىقتالعان جاعدايدا زاڭسىز ماتەريالداردى ينتەرنەت-رەسۋرستار مەن ونلاين-پلاتفورمالاردان الىپ تاستاۋ بويىنشا شارالار قابىلدانادى، - دەدى ول.