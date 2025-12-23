تۇڭعىشباي جامانقۇلوۆ اسانالى ءاشىموۆتىڭ دۇنيەدەن وتۋىنە بايلانىستى جۇرەكجاردى ەستەلىك جازبا جاريالادى
استانا. قازاقپارات - تۇڭعىشباي جامانقۇلوۆ ك س ر و جانە قازاقستاننىڭ حالىق ءارتىسى اسانالى ءاشىموۆتىڭ دۇنيەدەن وتۋىنە بايلانىستى جۇرەكجاردى ەستەلىك جازبا جاريالادى، دەپ حابارلايدى Arasha.kz.
Todayinfo.kz جازۋىنشا، ونەر يەسى مارقۇمدى اسقار تاۋعا تەڭەپ، ونىڭ ومىردەگى دە، ونەردەگى دە بيىك بولمىسىن تەبىرەنە ەسكە الدى.
«اسقار تاۋىمىز ەدىڭ - الاسارمادىڭ… اسپانعا كەتتىڭ… ءماديىڭدى ويلاپ مۇڭ بايلادىڭ… ساعيىڭدى ساعىنىپ سال شەكپەن جامىلدىڭ… قاتارىڭنان جالعىز ەدىڭ - سوڭدارىنان كەتتىڭ… قاتارىمنان جالعىزبىن - ارتتارىڭدا قالدىم… اعالىق جاساپ ارقامنان قاقپادىڭ - ءالجۋازدىقتان ساقتادىڭ… كوكەم بولىپ، كوڭىلىمدى وسىرمەدىڭ - كىشىلىگىم كەم بوپ جاقپادىم… جەرلەس رەتىندە جىعىلعانىمدا جەبەمەدىڭ - ءوز كۇشىمە سەندىردىڭ… سۇيەنىش بولمادىڭ - جانسىرىلىككە ۇيرەتتىڭ… تىرەگىم بولمادىڭ - تابانىم تايماستاي تاعالادىڭ… بەلىمدى بۋمادىڭ - بەكەمدىككە باۋلىدىڭ… الدىمدا ءجۇرىپ، ادىمىمدى ۇزارتتىڭ… سوڭىڭدا قالدىرمادىڭ - ىزىڭدە جۇرگەنىمدى سەزدىڭ… قاتارىمدى تەپتىڭ… تىزەڭدى باتىردىڭ - مەن كەشتىم… بيىكتىگىڭە پاراپار، پەندەلىگىڭدى كوردىم - ءوزىڭ دە كەش… وكپەگە قيسام دا، ولىمگە قيمادىم… سارىۋايىم - ساعىنىشقا اينالدىڭ… قوش… باقىل بول…»، - دەدى تۇڭعىشباي جامانقۇلوۆ.