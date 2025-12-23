ق ز
    تۇڭعىشباي جامانقۇلوۆ اسانالى ءاشىموۆتىڭ دۇنيەدەن وتۋىنە بايلانىستى جۇرەكجاردى ەستەلىك جازبا جاريالادى

    استانا. قازاقپارات - تۇڭعىشباي جامانقۇلوۆ ك س ر و جانە قازاقستاننىڭ حالىق ءارتىسى اسانالى ءاشىموۆتىڭ دۇنيەدەن وتۋىنە بايلانىستى جۇرەكجاردى ەستەلىك جازبا جاريالادى، دەپ حابارلايدى Arasha.kz.

    Алматыда Асанәлі Әшімовпен қоштасып жатыр
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    Todayinfo.kz جازۋىنشا، ونەر يەسى مارقۇمدى اسقار تاۋعا تەڭەپ، ونىڭ ومىردەگى دە، ونەردەگى دە بيىك بولمىسىن تەبىرەنە ەسكە الدى.

     

    «اسقار تاۋىمىز ەدىڭ - الاسارمادىڭ… اسپانعا كەتتىڭ… ءماديىڭدى ويلاپ مۇڭ بايلادىڭ… ساعيىڭدى ساعىنىپ سال شەكپەن جامىلدىڭ… قاتارىڭنان جالعىز ەدىڭ - سوڭدارىنان كەتتىڭ… قاتارىمنان جالعىزبىن - ارتتارىڭدا قالدىم… اعالىق جاساپ ارقامنان قاقپادىڭ - ءالجۋازدىقتان ساقتادىڭ… كوكەم بولىپ، كوڭىلىمدى وسىرمەدىڭ - كىشىلىگىم كەم بوپ جاقپادىم… جەرلەس رەتىندە جىعىلعانىمدا جەبەمەدىڭ - ءوز كۇشىمە سەندىردىڭ… سۇيەنىش بولمادىڭ - جانسىرىلىككە ۇيرەتتىڭ… تىرەگىم بولمادىڭ - تابانىم تايماستاي تاعالادىڭ… بەلىمدى بۋمادىڭ - بەكەمدىككە باۋلىدىڭ… الدىمدا ءجۇرىپ، ادىمىمدى ۇزارتتىڭ… سوڭىڭدا قالدىرمادىڭ - ىزىڭدە جۇرگەنىمدى سەزدىڭ… قاتارىمدى تەپتىڭ… تىزەڭدى باتىردىڭ - مەن كەشتىم… بيىكتىگىڭە پاراپار، پەندەلىگىڭدى كوردىم - ءوزىڭ دە كەش… وكپەگە قيسام دا، ولىمگە قيمادىم… سارىۋايىم - ساعىنىشقا اينالدىڭ… قوش… باقىل بول…»، - دەدى تۇڭعىشباي جامانقۇلوۆ.

    ЖАМАНКУЛОВ Тунгышбай Кадырулы
    Фото: ratel.kz
    Қызылордада Асанәлі Әшімовтің қатысуымен халықаралық театрлар фестивалі ашылды
    Фото: Қызылорда облыстық мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы
    Асанали Ашимов
    Фото: Kazinform

     

