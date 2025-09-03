16:30, 03 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5
تۋعان اپكەسىمەن 20 جىلدان كەيىنگى كەزدەسۋ
استانا. KAZINFORM - جەتىسۋ وبلىسى ۇشتوبە قالاسىندا پوليتسيا قىزمەتى تەك قۇقىقتىق ءتارتىپتى ساقتاپ قانا قويماي، ادامدارعا قيىن جاعدايدا ءاردايىم قولداۋ كورسەتۋگە دايىن ەكەنىن دالەلدەدى، - دەپ جازدى Polisia.kz.
شىعىس قازاقستان وبلىسى تارباعاتاي اۋدانىنىڭ تۇرعىنى 20 جىل بۇرىن اپكەسىن جوعالتىپ العان. ءۇمىتى ۇزىلمەگەن تۇرعىن اپكەسىن تاۋىپ قالارمىن دەگەن نيەتپەن ۇشتوبەگە بارعان.
ول كوشەدە ۋچاسكەلىك پوليتسيا ينسپەكتورلارى ايبەك قازي مەن تالعات ەسقوجانوۆپەن جولىعادى. پوليتسەيلەر ونىڭ وتىنىشىنە بىردەن ءۇن قاتىپ، ىزدەستىرۋ جۇمىستارىنا كومەكتەسۋگە كىرىستى.
وسىلايشا جۇيەلى جۇمىستىڭ ارقاسىندا ءتارتىپ ساقشىلارى باۋىرلاردى قاۋىشتىردى. ايەل پوليتسيا قىزمەتكەرلەرىنە العىسىن ءبىلدىردى.