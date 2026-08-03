تۋعان كۇنگە ارنالعان وتشاشۋ: استانادا قوعامدىق ءتارتىپتى بۇزعان جىگىت قاماۋعا الىندى
استانا. قازاقپارات - استانادا پوليتسەيلەر قوعامدىق ءتارتىپتى بۇزۋ فاكتىسىن انىقتادى. وقيعا ەلورداداعى «ترياتلون» ساياباعىندا پيروتەحنيكالىق بۇيىمداردى ىسكە قوسۋعا بايلانىستى بولدى.
انىقتالعانداي، 19 جاستاعى جاس جىگىت دوسىن تۋعان كۇنىمەن ەرەكشە قۇتتىقتاعىسى كەلىپ، ساياباق اۋماعىندا پيروتەحنيكا اتقان. الايدا بۇل ارەكەتى اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە اكەلدى. قۇقىق بۇزۋشى سوتتىڭ شەشىمىمەن بەس تاۋلىك مەرزىمگە اكىمشىلىك قاماۋعا الىندى.
پوليتسيا بەلگىلەنگەن تالاپتاردى بۇزا وتىرىپ، قوعامدىق ورىنداردا پيروتەحنيكالىق بۇيىمداردى قولدانۋ ازاماتتاردىڭ قاۋىپسىزدىگىنە قاۋىپ ءتوندىرىپ، اينالاداعى ادامداردىڭ تىنىشتىعىن بۇزۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتەدى. مەرەكە قوعامدىق ءتارتىپتى بۇزۋعا سەبەپ بولماۋى ءتيىس.