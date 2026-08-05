فۋتبولشىعا ماتچ كەزىندە نايزاعاي ءتۇسىپ، قازا تاپتى
استانا. قازاقپارات - تايلاندتىق فۋتبولشى سوفۆان اۆە ەلدىڭ وڭتۇستىگىندە وتكەن ماتچ كەزىندە نايزاعاي سوققىسىنان كوز جۇمدى. وقيعا سالدارىنان تاعى توعىز ويىنشى جاراقات الدى، دەپ حابارلايدى 24KZ.
قايعىلى جاعداي 4-تامىزدا ناراتحيۆات پروۆينسياسىندا وتكەن Golok FA Cup 2026-ايماقتىق تۋرنيرى كەزىندە بولعان. جارىسقا تايلاند پەن مالايزيا كوماندالارى قاتىسقان. الەۋمەتتىك جەلىلەردە نايزاعاي تۇسكەن ءساتتىڭ ۆيدەوسى تارادى.
كادرلاردا جارقىلدان كەيىن بىرنەشە فۋتبولشىنىڭ الاڭعا قۇلاعانى كورىنەدى. ماتچ اۋا رايىنىڭ ناشارلاۋىنا جانە نوسەر جاڭبىرعا قاراماستان جالعاسقان. نايزاعاي فۋتبول الاڭىنىڭ ورتاسىنا ءتۇسىپ، سول ساتتە الاڭدا كوپتەگەن ويىنشى بولعان. قازا تاپقان فۋتبولشى 24 جاستا بولعان. كوماندا مۇشەلەرى سوفۆان اۆەگە الاڭنىڭ وزىندە العاشقى كومەك كورسەتۋگە تىرىسقانىمەن، ونىڭ ءومىرىن ساقتاپ قالۋ مۇمكىن بولماعان. وقيعا سالدارىنان تايلاندتىڭ تاعى سەگىز ازاماتى اۋرۋحاناعا جەتكىزىلدى. سونداي-اق مالايزيادان كەلگەن ءبىر فۋتبولشى جاراقات الىپ، ءارى قاراي ەم قابىلداۋ ءۇشىن ەلىنە جونەلتىلگەن.
24.kz