فۋتبولدان ۇلتتىق قۇرامانىڭ باس باپكەرى قىزمەتىنەن كەتتى
استانا. قازاقپارات - فۋتبولدان قازاقستان قۇراماسىنىڭ باس باپكەرى تالعات بايسۋفينوۆ قىزمەتىنەن كەتتى. بۇل تۋرالى قازاقستان فۋتبول فەدەراتسياسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى. فەدەراتسيا وكىلدەرى بۇل جاڭالىقتى وكىنىشپەن قابىلداعانىن، الايدا ماماننىڭ شەشىمىنە قۇرمەتپەن قارايتىنىن جازدى.
ولاردىڭ ايتۋىنشا، بايسۋفينوۆ ۇلتتىق قۇرامانى جاتتىقتىرعان كەزەڭدەرىندەگى ەڭ ۇزدىك ناتيجەسىنە قول جەتكىزگەن. ونىڭ جەتەكشىلىگىمەن قازاقستان قۇراماسى 2026 -جىلعى الەم چەمپيوناتىنىڭ ىرىكتەۋ كەزەڭىندە ءوز الاڭىندا بەلگيامەن تەڭ ءتۇسىپ، فيفا رەيتينگىندەگى ورنىن جاقسارتقان.
ۇلتتىق قۇرامانىڭ الداعى ماتچتارعا دايىندىعى جوسپارلى تۇردە جالعاسادى. ال جاڭا باس باپكەردىڭ ەسىمى ازىرگە جاريالانعان جوق.