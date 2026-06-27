فۋتبولدان ءا چ-2026: فرانسيا نورۆەگيانى ءىرى ەسەپپەن جەڭدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن فۋتبولدان 2026 -جىلعى الەم چەمپيوناتىنىڭ I توبىندا شەشۋشى ءۇشىنشى تۋر ويىندارى ءوتتى.
جانكۇيەرلەر بۇل توپتاعى فرانسيا - نورۆەگيا كەزدەسۋىن اسىعا كۇتتى. ولاردىڭ كوكەيىندە العاشقى ەكى تۋردا ۇپايدان شاشۋ شىعارماعان ەكى قۇرامانىڭ قايسىسى جەڭىمپاز اتانادى دەگەن ساۋال تۇرعانى راس.
كەزدەسۋ بارىسىندا فرانسيالىق فۋتبولشىلار جىلدام گول سوعىپ ۇلگەردى. ويىننىڭ 7-مينۋتىندا ۋسمان دەمبەلە ەسەپ اشسا، 20-مينۋتتا ول ءوزىنىڭ ەكىنشى گولىنىڭ اۆتورى اتاندى.
ودان كەيىن نورۆەگيالىق تەلو وسگور 21-مينۋتتا ەسەپ ايىرماسىن قىسقارتقان ەدى. دەگەنمەن ۋسمان دەمبەلە قارسىلاس قاقپاسىن تاعى ءبىر مارتە مازالاپ، 32-مينۋتتا حەت-تريك جاساپ ۇلگەردى.
ال 94-مينۋتتا فرانسيالىق دەزيرە دۋە قورىتىندى ەسەپتى بەلگىلەدى.
وسىلايشا فرانسيا قارسىلاسىنان 4:1 ەسەبىمەن باسىم ءتۇسىپ، ءوز توبىندا توعىز ۇپايمەن ءبىرىنشى ورىنعا يە بولادى. ودان كەيىنگى ورىنعا 6 ۇپايمەن نورۆەگيا جايعاستى. ەكى قۇراما پلەي-وفف ساتىسىنا تىكەلەي جولداما الدى.
سونداي-اق تاعى ءبىر كەزدەسۋدە سەنەگال مەن يراك جاسىل الاڭعا شىقتى. ءبىرىنشى جانە ەكىنشى ويىندا بىردە-ءبىر ۇپايعا قول جەتكىزە الماعان ولار بۇل جولى كىمنىڭ مىقتى ەكەنىن دالەلدەۋگە تىرىستى. افريكالىق قۇراما ساپىنان حابيب دياررا 4-مينۋتتا ەسەپ اشتى.
ودان كەيىنگى گولدار ەكىنشى تايمدا سوعىلدى. ويىننىڭ 56-مينۋتىندا يسمايلا سارر 56, پاپ گەيە 59, 71, يليمان ندايە 82-مينۋتتا مەرگەندىك تانىتتى.
وسىلايشا افريكالىق قۇراما يراكتى 5:0 ەسەبىمەن تىزە بۇكتىرىپ، 3 ۇپايمەن ءوز توبىندا ءۇشىنشى ورىن الدى. ازىرگە سەنەگالدىق فۋتبولشىلار ءۇشىنشى ورىن العان ۇزدىك قۇرامالار اراسىندا پلەي-وفف ساتىسىنا شىعۋ مۇمكىندىگىن ساقتاپ تۇر.
ەندى 27 -ماۋسىمدا G جانە H توپتارىندا ءۇشىنشى تۋر ويىندارى وتەدى.
ەسكە سالساق، بۇدان بۇرىن تۇركيا پلەي-وفف ساتىسىنان تىس قالدى.