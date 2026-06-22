فۋتبولدان ءاچ-2026: كابو-ۆەردە مەن ۋرۋگۆاي تەڭ وينادى
استانا. KAZINFORM - فۋتبولدان 2026 -جىلعى الەم چەمپيوناتىندا تاعى ەكى ويىننىڭ ناتيجەسى بەلگىلى بولدى.
H توبىندا سىنعا ءتۇسىپ جاتقان ۋرۋگۆاي مەن كابو-ۆەردە جەڭىمپاز انىقتاي العان جوق.
كەزدەسۋ بارىسىندا افريكالىق قۇراما ساپىنان كيەۆين لەنيني 21-مينۋتتا ەسەپ اشقان ەدى. ءبىرىنشى كەزەڭنىڭ اياق شەنىنە تامان ۋرۋگۆايلىق فۋتبولشىلار قاتارىنان ەكى گول سوعىپ كەتتى. بۇل گولداردى ماكسيميليانو حاۆەر اراۋحو ۆيلچەس 44، اگۋستين كانوببيو 46-مينۋتتا ءوزىنىڭ ەنشىسىنە جازدى.
ەكىنشى كەزەڭدە وعان افريكالىق قۇرامادان ەليو ۆارەلا 61-مينۋتتا ءبىر گولمەن جاۋاپ قايىردى.
وسىلايشا قۇرامالار 2:2 ەسەبىنە قاناعات ءبىلدىردى.
سونداي-اق بۇل توپتا ەكىنشى تۋردا يسپانيا ساۋد ارابياسىن 4:0 ەسەبىمەن قاپى قالدىردى.
العاشقى تۋردا يسپانيا مەن كابو-ۆەردە 0:0, ساۋد ارابياسى مەن ۋرۋگۆاي 1:1 ەسەبىمەن تەڭ ويناعان ەدى.
ال G توبىندا تاعى ءبىر كەزدەسۋدە جاڭا زەلانديا مەن مىسىر شەبەرلىك بايقاسقان ەدى. كەزدەسۋ بارىسىندا جاڭا زەلانديا قۇراماسىنان فينن سيەرمان 15-مينۋتتا ەسەپ اشقان ەدى.
وعان افريكالىق قۇراما ەكىنشى كەزەڭدە قاتارىنان ءۇش گولمەن جاۋاپ قايىردى. ونى موستافا زيكو 58، موحامەد سالاح 61، ترەزەگە 82-مينۋتتا ءوزىنىڭ ەنشىسىنە جازدى.
بۇل توپتا ەكىنشى تۋردا بەلگيا مەن يران 0:0 ەسەبىمەن تەڭ ويناعان ەدى.