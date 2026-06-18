فۋتبولدان ءا چ-2026: چەحيا - وڭتۇستىك افريكا تەڭ ناتيجەگە قاناعات ءبىلدىردى
استانا. KAZINFORM - فۋتبولدان 2026 -جىلعى الەم چەمپيوناتىندا اتوبىندا سىنعا ءتۇسىپ جاتقان چەحيا - وڭتۇستىك افريكا كەزدەسۋى اياقتالدى.
العاشقى تۋردا ەكى قۇراما دا جەڭىلىستىڭ اشى ءدامىن تاتتى. چەحيالىق فۋتبولشىلار وڭتۇستىك كورەياعا 1:2 ەسەبىمەن جەڭىلسە، وڭتۇسىك افريكا مەكسيكاعا 0:2 ەسەبىمەن ەسە جىبەردى.
سوندىقتان بۇگىنگى كەزدەسۋ بارىسىندا كوماندالار جەڭىسكە جەتۋگە بار كۇشىن سالدى.
كەزدەسۋ بارىسىندا چەحيالىق قۇراما العاشقى مينۋتتان جىلدام گول سوعاتىن مۇمكىندىكتى ىزدەدى. قارسىلاستار قاقپاسى ماڭىندا ءجيى بوي كورسەتتى. وسىنداي ساتتەردىڭ بىرىندە ولار ەسەپ اشىپ كەتتى. بۇل گولدى 6-مينۋتتا چەحيالىق ميحال ساديلەك ءوزىنىڭ ەنشىسىنە جازدى.
ەكىنشى كەزەڭدە افريكالىق فۋتبولشىلار العا قاراي ۇمتىلدى. دەسە دە كوزدەگەن ماقساتىنا جەتە الماي جاتتى. ويىننىڭ 83-مينۋتىندا چەحيا قاقپاسىنا بەلگىلەنگەن پەنالتيدەن تەبوحو موكوەنا ءمۇلت كەتكەن جوق.
وسىلايشا قوس قۇراما 1:1 ەسەبىنە قاناعات ءبىلدىردى.
ەندى بۇل توپتا 19 -ماۋسىمدا ساعات 06:00- دە مەكسيكا مەن وڭتۇستىك كورەيا جاسىل الاڭعا شىعادى.
سونداي-اق b توبىندا 19 -ماۋسىمدا ساعات 00:00- دە شۆەيساريا - بوسنيا جانە گەرتسوگوۆينا، 03:00- دە كانادا مەن قاتار كەزدەسەدى.