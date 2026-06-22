فۋتبولدان ءا چ-2026: بەلگيا ەكىنشى ويىن قاتارىنان تەڭ ءتۇستى
استانا. KAZINFORM - فۋتبولدان 2026 -جىلعى الەم چەمپيوناتىندا G توبىندا بەلگيا - يران قۇرامالارى كەزدەستى.
بەلگيالىق فۋتبولشىلارى دوپ دوداسىن ءساتسىز باستادى. العاشقى تۋردا مىسىر قۇراماسىمەن 1:1 ەسەبىمەن تەڭ ويناعان ولار سول ولقىلىقتىڭ ورنىن بۇگىن تولتىرۋعا تىرىستى. ويىن باستالعان ساتتەن تىزگىندى قولعا ۇستاۋعا تىرىسقان ولار جىلدام گول سوعۋ مۇمكىندىگىن ىزدەگەن ەدى. دەگەنمەن دىتتەگەن ماقساتىنا جەتە الماي جاتتى.
باس تورەشى ارگەنتينالىق داريو ەررەرا 25-مينۋتتا يراندىق مەحدي تارەمي سوققان گولدى ويىننان تىس قالدى دەگەن سەبەپپەن جاراتپاي تاستادى.
2018 -جىلعى الەم چەمپيوناتىنىڭ قولا جۇلدەگەرى اتانعان بەلگيالىق فۋتبولشىلار گول سوعۋعا قانشا تىرىسسا دا قارسىلاستار قاقپاسىنان ساڭىلاۋ تابا الماي جاتتى. كەيبىر ساتتە يراندىق قۇراما شابۋىلعا شىعىپ، ءوز مۇمكىندىگىن ءمۇلت جىبەرمەۋگە تىرىستى.
ويىننىڭ 66-مينۋتىندا بەلگيالىق ناتان نگوي قىزىل قاعازبەن جازالاندى. وسىلايشا جاسىل الاڭدا نەبارى ون ويىنشىمەن قالعان ولار قالعان ۋاقىتتا كەم قۇرامدا قالۋعا تۋرا كەلدى.
بۇل كەزدەسۋدە قۇرامالار 0:0 ەسەبىنە قاناعات ءبىلدىردى.
يراندىق فۋتبولشىلار العاشقى تۋردا جاڭا زەلانديامەن 2:2 ەسەبىمەن تەڭ ويناعان ەدى.
سونداي-اق بۇل توپتا 06:00- دە جاڭا زەلانديا - مىسىر شەبەرلىك بايقاسادى.
ەندى بۇل توپتا 27 -ماۋسىمدا بەلگيا - جاڭا زەلانديا، مىسىر - يران قۇرامالارى كەزدەسەدى.
ەسكە سالساق، بۇدان بۇرىن H توبىندا بەلگيا قۇراماسى ساۋد ارابياسىن 4:0 ەسەبىمەن جەڭسە، ساعات 03:00- دە بۇل توپتا كابو-ۆەردە - ۋرۋگۆاي جاسىل الاڭعا شىعادى.