فۋتبولدان ا ق ش پەن يران قۇرامالارى كەزدەسۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پەن يران اراسىنداعى قارىم-قاتىناس ءالى دە كۇردەلى كۇيىندە قالىپ وتىر. سوعان قاراماستان، ماتچتارىنىڭ باسىم بولىگى ا ق ش اۋماعىندا وتەتىن فۋتبولدان 2026 -جىلعى الەم چەمپيوناتىنا يران قۇراماسى قاتىسۋعا رۇقسات الدى، دەپ حابارلايدى Bild.
يران قۇراماسى ءۇشىن تۋرنير ءبىرقاتار قيىندىقتارمەن بايلانىستى بولماق. اتاپ ايتقاندا، ۆيزا راسىمدەۋ، قاۋىپسىزدىك شارالارىنىڭ كۇشەيۋى جانە مەكسيكانىڭ تيحۋانا قالاسىنداعى وقۋ-جاتتىعۋ بازاسىنان ا ق ش- تاعى ويىندارعا قاتىناۋ ماسەلەلەرى بار. دەگەنمەن كوماندا الەم چەمپيوناتىنا قاتىسۋعا نيەتتى.
سونداي-اق ا ق ش پەن يران قۇرامالارى ءوزارا كەزدەسۋى دە مۇمكىن. مۇنداي ماتچ ساياسي احۋالعا بايلانىستى ەرەكشە نازار اۋداراتىنى ءسوزسىز. ەگەر ەكى قۇراما دا ءوز توپتارىندا ەكىنشى ورىن السا، ولار 3 -شىلدەدە تەحاس شتاتىنداعى ارلينگتون قالاسىندا وتەتىن 1/16 فينالدىق كەزدەسۋدە جولىعادى.
الەم چەمپيوناتىنىڭ 104 ماتچىنىڭ 78- ءى ا ق ش- تا وتەدى. ويىندار اتلانتا، بوستون، داللاس، حيۋستون، كانزاس-سيتي، لوس-اندجەلەس، مايامي، نيۋ-يورك/نيۋ- دجەرسي، فيلادەلفيا، سان-فرانسيسكو جانە سيەتل قالالارىندا ۇيىمداستىرىلادى. تۋرنيرگە 5 ميلليوننان استام جانكۇيەر كەلەدى دەپ كۇتىلەدى. قالعان ماتچتاردى كانادا مەن مەكسيكا قابىلدايدى.
بۇعان دەيىن Kazinform اگەنتتىگى يراننىڭ الەم چەمپيوناتىنا قاتىسۋ ءۇشىن FIFA ۇيىمىنا قويعان 10 تالابىن جاريالاعان بولاتىن.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن، 11- ماۋسىمدا، فۋتبولدان 23- الەم چەمپيوناتىنىڭ شىمىلدىعى تۇرىلەدى. Kazinform ءتىلشىسى جانكۇيەرلەردى قانداي قىزىقتار كۇتىپ تۇرعانىن بايانداپ بەردى.
بۇدان بولەك، قازاقستاندىقتار 2026 -جىلعى فۋتبولدان الەم چەمپيوناتىندا كىمگە جانكۇيەر بولاتىنىن جازعانبىز.