فۋتبول جانكۇيەرلەرى كۇتكەن ءسات: 2026 جىلعى الەم چەمپيوناتىنىڭ اشىلۋ سالتاناتى ءوتىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - فۋتبولدان 23-الەم چەمپيوناتىنىڭ اشىلۋ سالتاناتى باستالدى.
2026-جىلعى فۋتبولدان الەم چەمپيوناتىنىڭ اشىلۋ ءراسىمى مەحيكو قالاسىندا العاشقى ماتچتىڭ باستالۋىنا 90 مينۋت قالعاندا ءوتتى.
فيفا اۋقىمدى مۋزىكالىق شوۋ ۇيىمداستىردى. ونىڭ كوركەمدىك جانە ۆيزۋالدىق تۇجىرىمداماسىنا وليمپيادا ويىندارىنىڭ سالتاناتتى راسىمدەرىن قويۋشى ماركو باليچ جاۋاپ بەرەدى. مەكسيكالىق شوۋدىڭ نەگىزگى يدەياسى ءداستۇرلى papel picado (ورنەكتى قاعاز) ونەرى مەن ۇلتتىق فولكلوردان شابىت العان.
يتاليالىق وپەرا ءانشىسى اندرەا بوچەللي فرانسۋز ديدجەيى داۆيد گەتتا، امەريكالىق رەپەر Megan Thee Stallion جانە ءانشى EJAE-مەن بىرگە تۋرنيردىڭ DNA («دنق») اتتى رەسمي ءانۇرانىن جاندى داۋىستا ورىندايدى.
ال شاكيرا مەن نيگەريالىق ءانشى Burna Boy الەم چەمپيوناتىنىڭ Dai Dai اتتى رەسمي ءانىن العاش رەت ستاديون ساحناسىندا تانىستىرادى. ولارعا ۋگاندانىڭ Ghetto Kids بي توبى قوسىلادى.
لاتىن امەريكالىق مادەنيەتتىڭ جارقىن كورىنىسى رەتىندە مەكسيكالىق ايگىلى Maná روك-توبى، انشىلەر J Balvin، Danny Ocean، بەليندا، الەحاندرو فەرناندەس، ليلا داۋنس جانە Los Ángeles Azules توبى ساحناعا شىعادى. ال وڭتۇستىكافريكالىق ءانشى Tyla ءوز ەلىنىڭ مەملەكەتتىك ءانۇرانىن ورىندايدى.
مەرەكەلىك كەشتى گولليۆۋد جۇلدىزى سالما حايەك اشىپ، جانكۇيەرلەرگە ارناۋلى قۇتتىقتاۋ جولدايدى.
قازاقستان ۋاقىتى بويىنشا 12-ماۋسىم تۇنگى ساعات 00:00–دە مەحيكودا الەم چەمپيوناتىنىڭ العاشقى ماتچى باستالادى.
قازاقستان اۋماعىندا تۋرنير ويىندارى Qazsport جانە Qazaqstan تەلەارنالارىنان تىكەلەي ەفيردە كورسەتىلەدى. كەزدەسۋلەردىڭ باسىم بولىگى ەلىمىزدە تۇنگى نەمەسە تاڭعى ۋاقىتتا وتەدى.
الەم چەمپيوناتىنىڭ العاشقى ويىنىندا مەكسيكا مەن وڭتۇستىك افريكا رەسپۋبليكاسى قۇرامالارى كەزدەسەدى. بۇل 2010 -جىلعى الەم چەمپيوناتىنىڭ اشىلۋ ماتچىنىڭ قايتالانۋى بولماق. ول كەزدە كوماندالار 1:1 ەسەبىمەن تەڭ تۇسكەن ەدى. ال ايگىلى «اتستەكا» ستاديونى تاريحتا ءۇشىنشى رەت الەم چەمپيوناتىن قابىلداعان العاشقى ارەنا اتانادى.
العاشقى ويىن كۇنى وڭتۇستىك كورەيا مەن چەحيا قۇرامالارىنىڭ ماتچىمەن اياقتالادى. كەزدەسۋ مەكسيكانىڭ گۆادالاحارا قالاسىنداعى (ساپوپان) «اكرون» (Estadio Akron) ستاديونىندا وتەدى. قازاقستان ۋاقىتى بويىنشا ويىن 12- ماۋسىم كۇنى تاڭعى ساعات 07:00-دە باستالادى.
بۇعان دەيىن قازاقستاندىقتار 2026 -جىلعى فۋتبولدان الەم چەمپيوناتىندا كىمگە جانكۇيەر بولاتىنىن جازدىق.