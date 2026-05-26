جەتىسۋ وبلىسىندا «قويتاس» ەكوپاركىنىڭ قۇرىلىسى جالعاسىپ جاتىر
تالدىقورعان. KAZINFORM - جەتىسۋ وبلىسىندا «قويتاس» ەكوپاركىنىڭ قۇرىلىسى ءجۇرىپ جاتىر. بۇل بىرەگەي نىساندى سالۋ بارىسىندا تابيعي لاندشافتى تولىق ساقتالىپ، اۋماعىنا اعاشتار وتىرعىزىلدى، «جوڭعار الاتاۋى» ۇلتتىق تابيعي پاركى اۋماعىنداعى فلورا مەن فاۋنانى بەينەلەيتىن جانۋارلار مۇسىندەرى ورناتىلدى، دەپ حابارلايدى جەرگىلىكتى اكىمدىك.
ەسكە سالساق، مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىنا سايكەس «تازا قازاقستان» باعدارلاماسى اياسىندا تالدىقورعان جانە تەكەلى قالالارىندا تاعى ەكى ەكوپارك سالىنۋدا، - دەپ حابارلايدى جەتىسۋ وبلىسى اكىمىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
2022 -جىلى قۇرىلعان پاركتىڭ اۋماعىن 6 گەكتاردان 15-20 گەكتارعا دەيىن ۇلعايتۋ جوسپارلانىپ وتىر. قازىرگى تاڭدا جوبالىق- سمەتالىق قۇجاتتاما دايىندالۋدا. ەكوپارك سالۋ جۇمىستارى 2027 -جىلى تولىق اياقتالادى دەپ جوسپارلانعان.
قازىرگى تاڭدا كەزەڭ-كەزەڭىمەن اباتتاندىرىلىپ جاتقان جاسىل ايماق اۋدان تۇرعىندارىنىڭ سۇيىكتى دەمالىس ورىندارىنىڭ بىرىنە اينالدى.
پاركتىڭ كىرەبەرىسىندە «دەنساۋلىق» جاعالاۋى سالىندى. وزەن بويىمەن وڭ جانە سول باعىتتا جالپى ۇزىندىعى شامامەن ءبىر شاقىرىم بولاتىن جاياۋ جۇرگىنشىلەر جولى توسەلگەن. سونداي-اق ساياباق اۋماعى تولىق جارىقتاندىرىلعان، كەلۋشىلەرگە قولايلى بولۋ ءۇشىن جاياۋ جۇرگىنشى جولى توسەلگەن، ال سەرۋەندەۋ ايماعىندا ورىندىقتار مەن قوقىسقا ارنالعان ۋرنالار قويىلدى، بەينەباقىلاۋ جۇيەسى ورناتىلعان.
ەكوپارك اۋماعىندا وتباسىلىق دەمالىس ءۇشىن قولايلى جاعداي جاسالعان. مۇندا فۋتبول الاڭى، سكەيتبورد الاڭى، ۆوركاۋت ايماعى، شاعىن تەننيس كورتى، سول سياقتى ەكى بالالار ويىن الاڭى بار. سونداي-اق اشىق اسپان استىنداعى كينوتەاتر، بەسەدكالار مەن سۋبۇرقاق ورناتىلعان، وعان قوسا ۇلتتىق اسپاپتار، جانۋارلار جانە ۇلتتىق سپورت تۇرلەرىنە بايلانىستى ءتۇرلى 15 ءمۇسىن مەن شاعىن ساۋلەتتىك نىساندار قويىلعان.
بۇدان بولەك، ساياباق پەن جوڭعار الاتاۋى تاۋلارىنىڭ كورىنىسى اشىلاتىن ەكى شولۋ الاڭى جاسالعان، 400 ورىندىق امفيتەاتر، سەرۋەندەۋ اللەياسى بار. شولۋ الاڭىنىڭ بىرەۋىن تاۋلار اياسىنداعى فوتوايماق رەتىندە دە قولدانۋعا بولادى. مادەني كوپشىلىك شارالار وتكىزۋگە ارنالعان اشىق اسپان استىنداعى ساحنا قويىلعان.
سونىمەن قاتار ەكوپاركتە قايىق ستانسىسى، تىنىش دەمالۋ ايماعى، وزەن جاعاسىنداعى شاحمات ويىن الاڭى، جالاڭاياق سەرۋەندەۋگە ارنالعان سوقپاق، وزدىگىنەن دەمالاتىن ورىن قاراستىرىلعان.
كوگالداندىرۋعا كوپ كوڭىل بولىنەدى. پاركتە كوگىلدىر شىرشا، قاراعاي، تۋيا سەكىلدى ءارتۇرلى 1600-دەن استام اعاش پەن بۇتا وتىرعىزىلعان، تامشىلاتىپ سۋارۋ جۇيەسى بار. اتاپ وتسەك، ساياباقتا «جوڭعار الاتاۋى» ۇلتتىق تابيعي پاركى اۋماعىندا وسەتىن وسىمدىكتەر وتىرعىزۋ، سول جەردە مەكەندەيتىن جانۋارلاردىڭ مۇسىندەرىن ورناتۋ جۇمىستارى جالعاسۋدا. قازىرگى تاڭدا قار بارىسى مەن ارقاردىڭ مۇسىندەرى قويىلعان. سونىمەن قاتار سيۆەرس الماسىنىڭ كوشەتتەرىن وتىرعىزۋ جوسپارلانىپ وتىر.
الداعى جوسپارلاردا وزەن جاعالاۋى بويىمەن سەرۋەن ايماعىن سالۋ، قايىقپەن سەرۋەندەۋگە مۇمكىندىك جاساۋ، جاياۋ كوزدەلگەن.
سارقان قالاسىنىڭ تۇرعىنى ايزادا بەكەت قىزى ەكوپاركتىڭ تۋرالى ءوز اسەرىمەن ءبولىستى:
- بالا كەزىمىزدە وسى ۇلكەن اق تاستاردى تاماشالاۋ ءۇشىن وزەن جاعاسىنا سەرۋەندەۋگە كەلەتىنبىز. اتا-انالارىمىز مۇندا قوناقتاردى دا ەرتىپ كەلەتىن. بۇل تاستارعا قاتىستى كوپتەگەن اڭىزدار مەن قىزىقتى وقيعالار ايتىلاتىن. ولاردىڭ تاريحى شامامەن ءبىر عاسىرعا جۋىق دەيدى. قازىر بۇل جەردىڭ زامان تالابىنا ساي اباتتاندىرىلىپ، سونىمەن قاتار تابيعي ەرەكشەلىگى مەن لاندشافتىنىڭ ساقتالعانى قۋانتادى. وسىلايشا ەرەكشە، بىرەگەي ءارى اسەم ەكوپارك پايدا بولدى. بۇگىندە بۇل - قالامىز تۇرعىندارىنىڭ ماقتانىشىنا اينالعان ورىن، - دەدى ول.
اتاپ وتسەك، «تازا قازاقستان» باعدارلاماسى اياسىندا بيىل تالدىقورعان جانە تەكەلى قالالارىندا تاعى ەكى ەكوپارك اشىلادى. وبلىس ورتالىعىنان 3 شاقىرىم جەردە ورنالاسقان، اۋماعى 38 گەكتاردى قۇرايتىن «تاسباقا» ەكوپاركى قالا تۇرعىندارى مەن قوناقتارىنىڭ ءبىر كۇندىك دەمالىسىنا، سونداي-اق دەمالىس كۇندەرىن پايدالى وتكىزۋگە قولايلى ورىن بولماق. ال اۋماعى 21 گەكتار بولاتىن «سەركەساي» ەكوپاركى تەكەلى قالاسىنىڭ ماڭىندا ورنالاسقان. اسەم تابيعاتىمەن تانىمال بۇل ورىن بەلسەندى جانە وتباسىلىق دەمالىسقا وتە ىڭعايلى.
جەتىسۋ وبلىسىندا جۇزەگە اسىرىلىپ جاتقان ءۇش ەكوپارك جوباسى تابيعي لاندشافتى ساقتاۋعا، جايلى ورتا قالىپتاستىرۋعا، تۇرعىندار دەمالىسىنىڭ ساپاسىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان.