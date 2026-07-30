KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    تامىزدىڭ باسىندا سولتۇستىكتە سالقىنداپ، وڭتۇستىكتە 44 گرادۋسقا دەيىن ىستىق بولادى

    استانا. KAZINFORM - قازگيدرومەت 31- شىلدە 1- تامىزعا ارنالعان قازاقستان بويىنشا اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.

    лавочка, лето, погода, жаз, ауа райы
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    اتموسفەرالىق فرونتالدى بولىمدەردىڭ اسەرىنەن رەسپۋبليكا بويىنشا نايزاعايمەن وتكىنشى جاڭبىر جاۋادى، جەل كۇشەيەدى، بۇرشاق جاۋۋى مۇمكىن، ەلىمىزدىڭ سولتۇستىك- باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا قاتتى جاڭبىر جاۋادى.

    تەك قازاقستاننىڭ وڭتۇستىگىندە، وڭتۇستىك- شىعىسىندا يران اۋداندارىنان قۇرعاق اۋا ماسسالارىنىڭ اسەرىنەن اۋا رايى نەگىزىنەن جاۋىن-شاشىنسىز بولادى.

    قازاقستاننىڭ باتىس، سولتۇستىك-باتىس جانە سولتۇستىك وڭىرلەرىن قوسپاعاندا، ەلدىڭ باسىم بولىگىندە اۋا تەمپەراتۋراسى ودان ءارى بىرتىندەپ كوتەرىلەدى.

    باتىس، سولتۇستىك-باتىس جانە سولتۇستىكتە قاتتى ىستىقتان كەيىن 1- تامىزدا اۋا تەمپەراتۋراسى كۇندىز 25-35 جىلىعا دەيىن تومەندەسە، ورتالىقتا، شىعىستا جانە وڭتۇستىك-شىعىستا تەرمومەترلەردىڭ باعانالارى 33-41 گرادۋس، وڭتۇستىكتە 35-44 گرادۋسقا جەتەدى.

    ايتا كەتەلىك باتىس قازاقستاندا ورمانعا كىرۋگە تىيىم سالىنعان ەدى.

    قوعام
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور