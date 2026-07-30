تامىزدىڭ باسىندا سولتۇستىكتە سالقىنداپ، وڭتۇستىكتە 44 گرادۋسقا دەيىن ىستىق بولادى
استانا. KAZINFORM - قازگيدرومەت 31- شىلدە 1- تامىزعا ارنالعان قازاقستان بويىنشا اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.
اتموسفەرالىق فرونتالدى بولىمدەردىڭ اسەرىنەن رەسپۋبليكا بويىنشا نايزاعايمەن وتكىنشى جاڭبىر جاۋادى، جەل كۇشەيەدى، بۇرشاق جاۋۋى مۇمكىن، ەلىمىزدىڭ سولتۇستىك- باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا قاتتى جاڭبىر جاۋادى.
تەك قازاقستاننىڭ وڭتۇستىگىندە، وڭتۇستىك- شىعىسىندا يران اۋداندارىنان قۇرعاق اۋا ماسسالارىنىڭ اسەرىنەن اۋا رايى نەگىزىنەن جاۋىن-شاشىنسىز بولادى.
قازاقستاننىڭ باتىس، سولتۇستىك-باتىس جانە سولتۇستىك وڭىرلەرىن قوسپاعاندا، ەلدىڭ باسىم بولىگىندە اۋا تەمپەراتۋراسى ودان ءارى بىرتىندەپ كوتەرىلەدى.
باتىس، سولتۇستىك-باتىس جانە سولتۇستىكتە قاتتى ىستىقتان كەيىن 1- تامىزدا اۋا تەمپەراتۋراسى كۇندىز 25-35 جىلىعا دەيىن تومەندەسە، ورتالىقتا، شىعىستا جانە وڭتۇستىك-شىعىستا تەرمومەترلەردىڭ باعانالارى 33-41 گرادۋس، وڭتۇستىكتە 35-44 گرادۋسقا جەتەدى.
ايتا كەتەلىك باتىس قازاقستاندا ورمانعا كىرۋگە تىيىم سالىنعان ەدى.