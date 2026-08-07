تايلاندتا وقۋشى مەكتەپتە وق جاۋدىرىپ، جەتى ادام قازا تاپتى
استانا. KAZINFORM - بانگكوكتىڭ سولتۇستىگىندەگى نونتابۋري پروۆينسياسىنىڭ مەكتەبىندە بولعان اتىستان جەتى ادام قازا تاۋىپ، 15 ادام جاراقات الدى، دەپ حابارلايدى Reuters.
قازا بولعاندار اراسىندا ءۇش ءمۇعالىم، ءۇش وقۋشى جانە وزىنە قول جۇمساعان شابۋىلداۋشى بولدى. جاراقات العان ەكى ادامنىڭ جاعدايى اۋىر.
پوليتسيانىڭ مالىمەتىنشە، شابۋىلداۋشى 14 جاستاعى وقۋشى بولعان. ول كەم دەگەندە 26 رەت وق اتقان، ال تۇتقىندالعاننان كەيىن ودان تاعى 34 وق تابىلعان. الدىن الا مالىمەت بويىنشا، تاپانشا ونىڭ اتاسىنا تيەسىلى بولعان.
پوليتسيا سونىمەن قاتار شابۋىلداۋشى مەكتەپ اۋماعىندا وق اتپاس بۇرىن اتا-اجەسىن ۇيىندە اتىپ ولتىرگەن دەپ شامالاپ وتىر.
Reuters مالىمەتىنشە، بۇل تايلاندتا 2022 -جىلدان بەرگى ەڭ ءىرى جاپپاي قىرعىن.
سونداي-اق بۇل بيىل مەكتەپتە بولعان ەكىنشى اتىس: اقپان ايىندا ەلدىڭ وڭتۇستىگىندە مۇعالىم قازا تاۋىپ، ءبىر وقۋشى جاراقات الدى.
ماۋسىمدا فيليپپيننىڭ ورتالىق بولىگىندەگى مەكتەپتە بولعان اتىستان ءۇش وقۋشى قازا تاۋىپ، كەمىندە 20 ادام جاراقات العان.