تايلاندتىڭ بۇرىنعى پرەمەر-ءمينيسترى ءبىر جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى
استانا. KAZINFORM - تايلاند سوتى بۇرىنعى پرەمەر-مينيستر تاكسين چيناۆاتتى اۋرۋحانادا جازاسىن وتەۋ زاڭسىز دەگەن شەشىم شىعارىپ، وعان ءبىر جىل باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىن بەردى، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.
The Nation باسىلىمىنىڭ حابارلاۋىنشا، 9 -قىركۇيەكتە ساياسي لاۋازىمدى تۇلعالار ىستەرى بويىنشا جوعارعى سوتتىڭ قىلمىستىق پالاتاسى بۇرىنعى پرەمەر-مينيستر تاكسين چيناۆات قاتىسقان «پوليتسەيلىك گوسپيتالدىڭ 14-قاباتى» دەپ اتالاتىن ءىستى قاراي وتىرىپ ۇكىم شىعاردى.
ءىس ونىڭ تۇپكىلىكتى ۇكىمى مەن قاماۋداعى كەزىندە مەديتسينالىق كومەك الۋ قۇقىعىن ورىنداۋعا قاتىستى بولدى.
تاكسين چيناۆات 2001-2006 -جىلدار ارالىعىندا تايلاندتىڭ پرەمەر-ءمينيسترى بولعان جانە اسكەري توڭكەرىس ناتيجەسىندە بيلىكتەن كەتكەن. بىرنەشە جىل شەتەلدە تۇرعان تاكسين چيناۆات 2023 -جىلى وتانىنا ورالدى، ول جەردە سىبايلاس جەمقورلىق پەن بيلىكتى اسىرا پايدالانعانى ءۇشىن سەگىز جىلعا سوتتالدى. الايدا بۇل مەرزىم ءبىر جىلعا دەيىن قىسقارتىلدى. ءبىراق ساياساتكەر ءبىر كۇن عانا تۇرمەدە وتىردى، ويتكەنى ول جۇرەك اقاۋىنا بايلانىستى بىردەن پوليتسيانىڭ جالپى اۋرۋحاناسىنا جاتقىزىلدى، وندا ول شارتتى تۇردە مەرزىمىنەن بۇرىن بوساتىلعانعا دەيىن جاتتى، ال التى ايدان كەيىن وعان راقىمشىلىق بەرىلىپ، ۇيىنە ورالدى.
سوت وتىرىسى بارىسىندا دارىگەرلەردىڭ ونىڭ دەنساۋلىعىنا قاتىستى جالعان اقپارات بەرگەنى انىقتالدى.
وسىعان بايلانىستى جوعارعى سوتتىڭ قىلمىستىق ىستەر جونىندەگى ءبولىمى 76 جاستاعى ساياساتكەر تاكسين چيناۆاتقا پوليتسيانىڭ جالپى اۋرۋحاناسىندا ەم قابىلداعان 120 كۇنىن ەسەپتەمەي، تۇرمەگە قايتا ورالىپ، ءبىر جىل جازاسىن وتەۋى كەرەك دەپ شەشتى.
سوت ونىڭ دەنساۋلىق جاعدايىنا قاتىستى دالەلدەردى قابىلدامادى جانە تاكسيندى تۇزەتۋ مەكەمەسىنىڭ اۋرۋحاناسىنا اۋىستىرۋ - بۇل اۋرۋحانانىڭ ءوز بەتىمەن قابىلداعان شەشىمى ەكەنىن، ال ونىڭ كەيىننەن باس پوليتسەيلىك گوسپيتالدىڭ 14-قاباتىنا اۋىستىرىلۋى الدىن الا جوسپارلانعان ارەكەت بولعانىن انىقتادى.
ايتا كەتەيىك، 1- شىلدەدە تاكسين چيناۆاتتىڭ قىزى پحەتحونگتحان چيناۆات قىزمەتىنەن ۋاقىتشا شەتتەتىلدى. بۇل تالاپ ۇكىمەت پەن كامبودجا اراسىنداعى شەكارا ماسەلەسىنە قاتىستى جاسىرىن تەلەفون اڭگىمەسىنىڭ جاريا بولىپ كەتۋىمەن بايلانىستى تۋىنداعان.
اۆتور
ەركەجان سماعۇلوۆا