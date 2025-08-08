تايلاندتا 30 قاباتتى مۇنارانىڭ قۇلاۋى: قىتاي مەملەكەتتىك كومپانياسىنا ايىپ تاعىلدى
استانا. KAZINFORM - تايلاندتىڭ مەملەكەتتىك پروكۋرورلارى قىتاي مەملەكەتتىك كومپانياسى مەن تانىمال قۇرىلىس ماگناتىن قوسا العاندا 23 جەكە تۇلعا مەن كومپانياعا بانگكوكتەگى جەر سىلكىنىسىنەن سوڭ قيراعان عيماراتقا بايلانىستى رەسمي تۇردە ايىپ تاقتى، دەپ حابارلايدى Nation Thailand.
كۇدىكتىلەردىڭ ىشىندە تايلاندتىڭ ەڭ ءىرى قۇرىلىس كومپانيالارىنىڭ ءبىرى - Italian-Thai Development پرەمچاي كارناسۋتا مەن قىتايدىڭ China Railway كومپانياسى بار. ولارعا قۇرىلىس ستاندارتتارىن ساقتامادى جانە جالعان قۇجاتتارمەن بايلانىستى ايىپ تاعىلىپ وتىر.
الدىن الا تەرگەۋ عيماراتتىڭ جوبالاۋ مەن قۇرىلىس بارىسىنداعى كەمشىلىكتەردىڭ سالدارىنان قۇلاعانىن كورسەتتى. سونداي- اق قۇرىلىس بارىسىندا پايدالانىلعان ماتەريالداردىڭ ساپاسى مەن تەحنولوگيالىق پروتسەستەر بارىسىندا دا ولقىلىقتار انىقتالدى.
ايتا كەتەيىك، 2025 -جىلدىڭ 28 -مامىرىندا بانگكوكتەگى مەملەكەتتىك اۋديت باسقارماسىنىڭ الاڭى ميانمادا بولعان قۋاتتى جەر سىلكىنىسىنەن قيراپ قالدى. سونىڭ سالدارىنان 92 ادام مەرت بولىپ، 9 ادام جاراقات الدى، 4 جۇمىسشى ءىز-ءتۇزسىز كەتتى.
30 قاباتتى مۇنارا قيراردىڭ الدىندا 30 پايىزعا دايىن بولعان جانە بۇل تايلاندتا جەر سىلكىنىسى سالدارىنان قيراعان جالعىز عيمارات بولىپ وتىر. سونىمەن قاتار بۇل تايلاند تاريحىنداعى ادام ەڭ كوپ قۇربان بولعان قايعىلى وقيعالاردىڭ ءبىرى.
وسىعان دەيىن تايلاندتىڭ ىشكى ىستەر ءمينيسترى انۋتين جويقىن ءزىلزالا كەزىندە وپىرىلىپ قۇلاعان 30 قاباتتى عيماراتقا قاتىستى تەرگەۋدىڭ ناتيجەسى جەتى كۇن ىشىندە بەلگىلى بولاتىنىن مالىمدەگەنى تۋرالى جازدىق.