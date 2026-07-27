تانىمال مەيرامحانا قوناقتارىنا بەس جىل بويى قۇمىرسقا قوسىلعان دەسەرت ۇسىنعان
استانا. قازاقپارات - وڭتۇستىك كورەيا استاناسى سەۋلدەگى ەكى ميشلەن جۇلدىزى بار مەيرامحانانىڭ يەسى مەن باس اسپازى ازىق-تۇلىك قاۋىپسىزدىگى تالاپتارىن بۇزدى دەگەن ايىپپەن سوت الدىندا جاۋاپ بەردى، دەپ حابارلايدى «24KZ».
تەرگەۋ بارىسىندا مەيرامحانا بەس جىلدان استام ۋاقىت بويى قوناقتارىنا ۇستىنە قۇمىرسقا سەبىلگەن شەربەت ۇسىنعانى انىقتالعان. وسى ۋاقىت ىشىندە شامامەن 12,2 مىڭ دەسەرت ساتىلىپ، ولاردىڭ قۇرامىنان 40 مىڭعا جۋىق جاندىك تابىلعان.
وڭتۇستىك كورەيا زاڭناماسىنا سايكەس، شەگىرتكە، شەكشەك جانە كەيبىر باسقا دا جاندىكتەر تاعام رەتىندە پايدالانۋعا رۇقسات ەتىلگەن. الايدا قۇمىرسقا ەلدە جەۋگە جارامدى جاندىكتەر تىزىمىنە كىرمەيدى. پروكۋراتۋرا اسپاز بەن مەيرامحانا يەسىنە ءبىر جىلعا دەيىن باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جانە ءىرى كولەمدە ايىپپۇل سالۋدى سۇرادى. ايىپتالۋشىلار تاعامعا قۇمىرسقا قوسىلعانىن مويىنداعانىمەن، ولاردىڭ ناقتى سانىنا قاتىستى كەلىسپەيتىنىن مالىمدەدى.