يران بيلىگىن قۇلاتۋ يزرايلدىڭ باستى مىندەتى- نەتانياحۋ
استانا. KAZINFORM - يزرايل پرەمەر-ءمينيسترى بينيامين نەتانياحۋ يرانداعى قازىرگى بيلىكتى قۇلاتۋدى ەلىنىڭ الداعى كەزەڭدەگى باستى مىندەتى دەپ اتادى، دەپ حابارلايدى Anadolu.
يزرايل پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ كەڭسەسى تاراتقان مالىمەتكە سايكەس، نەتانياحۋ تەل-اۆيۆتەگى «كيريا» قورعانىس مينيسترلىگى كەشەنىندە قورعانىس ءمينيسترى يسراەل كاتس، باس شتاب باستىعى ەيال زامير جانە باسقا دا اسكەري قولباسشىلارمەن كەزدەستى.
كەزدەسۋ بارىسىندا يزرايل پرەمەر-ءمينيسترى ەلىنىڭ «يراننان تونەتىن قاۋىپتى» كەيىن شەگىندىرە العانىن مالىمدەدى. ونىڭ پىكىرىنشە، تەگەران بيلىگىنىڭ پوزيتسياسى السىرەگەن.
- الدىمىزدا تۇرعان باستى مىندەت - يران رەجيمىن قۇلاتۋ. بۇل ماسەلەدە ءوز مۇمكىندىكتەرىمىزگە سەنىمدىمىز. بۇل يزرايل ءۇشىن نەگىزگى مىندەتتەردىڭ ءبىرى جانە ونى جۇزەگە اسىرۋعا بولادى. ءتىپتى وعان جاقىن بولاشاقتا قول جەتكىزۋ مۇمكىن دەپ ەسەپتەيمىز، - دەدى بينيامين نەتانياحۋ.
ول سونداي-اق يراننىڭ يزرايل تاراپىنان جاۋاپ سوققىسى بولۋى مۇمكىن دەگەن قاۋىپكە بايلانىستى شابۋىل جاساۋدان تارتىنىپ وتىرعانىن العا تارتتى.
Anadolu مالىمەتىنشە، بۇل مالىمدەمە يزرايلدە 27 -قازانعا بەلگىلەنگەن سايلاۋ قارساڭىندا جاسالدى.
قوعامدىق پىكىر ساۋالنامالارى بۇرىنعى باس شتاب باستىعى گادي ايزەنكوتتىڭ «ياشار» پارتياسى سايلاۋالدى باسەكەدە الدا كەلە جاتقانىن كورسەتىپ وتىر.
باسىلىم نەتانياحۋدىڭ رەيتينگى تومەندەگەن تۇستا ونىڭ سىرتقى ساياساتقا قاتىستى ريتوريكاسى مەن باسقا مەملەكەتتەرگە باعىتتالعان مالىمدەمەلەرى كۇشەيگەنىن اتاپ ءوتتى.
ايتا كەتەيىك، يزرايل يران شابۋىل جاساعان جاعدايدا قاتاڭ جاۋاپ بەرەتىنىن مالىمدەگەن بولاتىن.