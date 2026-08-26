تاياۋدا قازاقستاننان قاي ەلدەرگە جاڭا رەيستەر اشىلادى
استانا. KAZINFORM - كولىك مينيسترلىگى الداعى ۋاقىتتا شەتەل باعىتىندا اشىلاتىن جاڭا اۋە رەيستەرى جايىندا ءمالىم ەتتى.
- حالىقارالىق اۋە تاسىمالدارى نارىعى تۇراقتى تۇردە دامىپ كەلەدى. بۇگىندە ۇشۋلار 32 ەلگە 161 باعىت بويىنشا جۇزەگە اسىرىلادى. كەيىنگى تاپسىرمالار اياسىندا 2026-2027-جىلدارى گونكونگ، توكيو، پاريج، ريم، ۆەنا، نيۋ-يورك جانە باسقا دا قالالاردى قوسا العاندا، جاڭا باعىتتار بويىنشا تىكەلەي حالىقارالىق رەيستەردى اشۋ ماسەلەلەرى پىسىقتالىپ جاتىر،-دەلىنگەن مينيسترلىكتىڭ Kazinform اگەنتتىگىنە بەرگەن جاۋابىندا.
جىل باسىنان بەرى ەريەۆان، لارناكا، گۋاڭجوۋ، ۇلان-باتىر، باتۋمي، شاڭحاي، باكۋ، ۆارشاۆا، تاشكەنت، ورىنبور، يزمير جانە باسقا دا قالالارعا رەيستەر اشىلىپ، قايتا قالپىنا كەلتىرىلدى.
- وسى جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن الماتى - ۇرگەنىش، اقتوبە - باكۋ، الماتى - چۋڭشيڭ، حانوي - الماتى - پراگا، استانا - قۇلجا جانە باسقا دا باعىتتار بويىنشا جاڭا رەيستەردى ىسكە قوسۋ جوسپارلانعان، - دەپ اتالىپ وتكەن ۆەدومستۆو اقپاراتىندا.
بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، استانا حالىقارالىق اۋەجايىنان ىستانبۇلعا قاتىنايتىن تۇراقتى رەيستەر سانى كوبەيدى.
بيىل كوكتەمدە پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ مينيسترلىككە قازاقستاننان تىكەلەي جونەلتىلەتىن حالىقارالىق رەيستەردى كوبەيتۋدى تاپسىردى.