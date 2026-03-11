ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    17:12, 11 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    تاياۋ شىعىستان قازاقستاندىقتاردى قايتارۋ ءۇشىن 21 رەپاترياتسيالىق رەيس ورىندالدى

    استانا. KAZINFORM - تاياۋ شىعىستان 3500 ادام قايتارىلدى.

    Фото: Александр Павский/Kazinform

    Air Astana كومپانيالار توبى 10-ناۋرىزدا Air Astana/FlyArystan اۋە كومپانيالارىنىڭ جولاۋشىلارىن ماسكاتتان (ومان) الماتىعا قايتارۋ ءۇشىن 2 رەپاترياتسيالىق رەيس ورىندادى.

    اۋە كومپانياسى جولاۋشىلارعا دۋبايدان ماسكاتقا تەگىن ترانسفەر قامتاماسىز ەتتى.

    تاعى ءبىر رەيس سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىمەن بىرلەسىپ جيددادان اتىراۋعا ۇيىمداستىرىلدى.

    ناۋرىزدىڭ 3 ءى مەن 10 ى ارالىعىندا كومپانيالار توبى مەدينا، جيددا جانە ماسكاتتان 21 رەپاترياتسيالىق رەيس (توپتىڭ 8 رەيسى جانە س ءى م- مەن بىرلەسىپ 13 رەيس) ورىنداپ، قازاقستانعا 3500 جولاۋشىنى قايتاردى.

    ەسكە سالساق تاياۋ شىعىستان 9517 قازاقستاندىق ورالعان ەدى.

    Күнсұлтан Отарбай
