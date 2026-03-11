تاياۋ شىعىستان 9517 قازاقستاندىق ورالدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ مەملەكەتتىك ورگاندارى مەن ديپلوماتيالىق وكىلدىكتەرىنىڭ قولداۋىمەن تاياۋ شىعىس وڭىرىنەن قازاقستانعا 9517 قازاقستاندىق قايتارىلدى. بۇل تۋرالى س ءى م باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
قازىرگى ۋاقىتتا بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىنەن، قاتاردان جانە ساۋد ارابياسى كورولدىگىنەن ازاماتتاردى ەۆاكۋاتسيالاۋ جۇمىسى جالعاسىپ جاتىر.
سونىمەن قاتار سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى باحرەين، يزرايل، يوردانيا، يران، كۋۆەيت، ليۆان جانە ومان ەلدەرىنەن ەۆاكۋاتسيالىق ءىس-شارالاردى اياقتاپ قالدى.
وڭىردەگى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ديپلوماتيالىق وكىلدىكتەرى جەرگىلىكتى جەردە ءىس-قيمىلداردى ۇيلەستىرۋدى جالعاستىرىپ، وتانداستارىمىزبەن تۇراقتى بايلانىستا جانە قاجەتتى قولداۋ كورسەتىپ جاتىر.
