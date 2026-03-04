تاياۋ شىعىستاعى قاقتىعىستىڭ قازاقستانعا قانداي تاۋەكەلدەرى بار - جۇمانعارين پىكىرى
استانا. KAZINFORM - پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعارين تاياۋ شىعىستاعى قاقتىعىستىڭ ەلىمىزگە قانداي تاۋەكەلدەرى بولۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتتى.
- رەسەي مەن ۋكراينا اراسىنداعى قاقتىعىس ءبىراز ۋاقىتتان بەرى ءجۇرىپ جاتىر. لوگيستيكا قاقتىعىستى ەسكەرە وتىرىپ قالىپتاستىرىلدى. ال پارسى شىعاناعىنا كەلەر بولساق، بۇل باعىتتاعى لوگيستيكا ءبىز ءۇشىن باسىم بولعان ەمەس. پارسى شىعاناعىنداعى پورتتاردى، ماسەلەن، بەندەر- ابباس پورتىن، وتە سيرەك پايدالاندىق. ءيا، جونەلتىلىمدەر بولدى. ءبىراق ولار قازىرگى تاڭدا شەشۋشى ءرول اتقاراتىنداي كولەمدە ەمەس. ويتكەنى ول جاققا جەتۋدىڭ ءوزى قيىن. بۇل ينفراقۇرىلىمنىڭ جاي-كۇيىنە بايلانىستى، ترانزيت جولى دا ۇزاق. ارالىق قىسقا كورىنگەنىمەن، ەكى ەلدىڭ اۋماعى ارقىلى ءوتۋ قاجەت جانە تاعى باسقا ماسەلەلەر بار. سوندىقتان لوگيستيكاعا ايتارلىقتاي اسەر ەتەدى دەپ ويلامايمىن، - دەدى ۆيتسە-پرەمەر ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىنان كەيىن.
ونىڭ پايىمىنشا، مۇناي باعاسىنىڭ قۇبىلمالىلىعى اياسىندا تەڭگە باعامىنىڭ وزگەرۋى نەگىزگى تاۋەكەل بولۋى ىقتيمال.
- مۇناي باعاسىنىڭ اۋىتقۋى، ارينە، ۆاليۋتا باعامىنا جانە باعام ايىرماسىنا اسەر ەتەدى. سوندىقتان باعامنىڭ قۇبىلمالىلىعى جاقسى نارسە ەمەس، - دەدى سەرىك جۇمانعارين.
ۆيتسە- پرەمەر قاقتىعىستىڭ تەڭگە باعامىنا ىقتيمال اسەرىن ۇكىمەت پەن ۇلتتىق بانك بىرلەسىپ قاراستىراتىنىن اتاپ ءوتتى.
- ەگەر مۇناي باعاسى وسسە، ادەتتە تەڭگە نىعايادى، قۇلدىرامايدى. ماسەلە تەڭگەنىڭ نىعايۋى نەمەسە السىرەۋىندە ەمەس. ماسەلە قۇبىلمالىلىقتا. قۇبىلمالىلىق ءاردايىم الاڭداۋشىلىق تۋدىرادى. بىزگە تۇراقتىلىق قاجەت، - دەدى ول.
