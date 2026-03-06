تاياۋ شىعىستاعى جاعدايعا بايلانىستى قازاقستان ازاماتتارىنا 15 ەلگە بارماۋ ۇسىنىلدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى تاياۋ شىعىستاعى اسكەري قاقتىعىستارعا بايلانىستى ازاماتتارعا بىرنەشە ەلگە بارۋدان باس تارتۋدى ۇسىندى. بۇل ۇسىنىس ايماقتاعى جاعداي تولىق تۇراقتانعانعا دەيىن كۇشىندە بولادى.
مينيسترلىك تىزىمىنە باحرەين، مىسىر، يزرايل، يەمەن، يوردانيا، يراك، يران، قاتار، ساۋد ارابياسى، كۋۆەيت، ليۆان، ب ا ءا، ومان جانە سيريا ەنىپ وتىر. سونىمەن قاتار كوپتەگەن ەلدىڭ اۋە كەڭىستىگىنىڭ جابىلۋىنا بايلانىستى ساپارلاردى شەكتەۋ قاجەتتىگى اتاپ ءوتىلدى.
قازاقستان ازاماتتارىنا وڭىردە جۇرگەن جاعدايدا جەكە قاۋىپسىزدىك شارالارىن كۇشەيتۋ، قاۋىپتى ايماقتارعا بارماۋ، جەرگىلىكتى بيلىك نۇسقاۋلارىن ورىنداۋ، زىمىران قاۋىپى تۋىنداعاندا باسپانالارعا نەمەسە پانالاۋ ورىندارىنا شۇعىل بارۋ ۇسىنىلادى. سونداي-اق شەتەلدەگى ەلشىلىك، تۋروپەراتورلار جانە اۋە تاسىمالداۋشىلارمەن تۇراقتى بايلانىستا بولۋ ماڭىزدى.
ايتا كەتسەك، وسىعان دەيىن تيمۋر سۇلەيمەنوۆ تاياۋ شىعىستاعى احۋالدىڭ قازاقستان ەكونوميكاسىنا اسەرىن اتاعان ەدى.