تاياۋ شىعىستاعى جاعدايعا بايلانىستى الماتى مەن استانادان ۇشىپ شىققان ۇشاقتار كەرى ورالادى
الماتى. قازاقپارات – 28-اقپان كۇنى يران اۋە كەڭىستىگىنىڭ جابىلۋى جانە تاياۋ شىعىستاعى تۇراقسىز جاعدايعا بايلانىستى الماتى مەن استانا اۋەجايلارىنان ۇشىپ شىققان بىرنەشە رەيس ءوز اۋەجايلارىنا ورالادى.
Air Astana اۋە كومپانياسىنىڭ مالىمەتىنشە:
KC263 الماتى - مەدينا
KC897 الماتى - دۋباي
KC653 الماتى - دوحا
KC205 جانە KC207 استانا - دۋباي رەيستەرى باستاپقى اۋەجايلارىنا قايتتى.
ال KC899 الماتى - دۋباي رەيسى دەليگە باعىتتالدى. FlyArystan-نىڭ FS7617 اقتاۋ - دۋباي رەيسى قوسالقى اۋەايلاققا قوندى.
28-اقپاندا تاياۋ شىعىسقا قالعان بارلىق رەيس توقتاتىلدى.
Air Astana كومپانيالار توبى جاعدايدى مۇقيات باقىلاپ، جولاۋشىلاردى تاسىمالداۋ ماسەلەلەرىن شەشىپ جاتقانىن مالىمدەدى. جولاۋشىلار رەيستەردىڭ مارتەبەسىن تەكسەرگەنى ءجون، سەبەبى مەجەلى اۋەجايلارعا ۇشۋ جانە كەلۋ ۋاقىتىندا وزگەرىستەر بولۋى مۇمكىن.
- ساتىپ الۋ ورنى بويىنشا جيددا، مەدينا جانە دۋبايعا بيلەتتەردى 6 ناۋرىزعا دەيىن تەگىن قايتا برونداۋعا نەمەسە قايتارۋعا رۇقسات ەتىلەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن يزرايل يرانعا سوققى جاساعانىن حابارلاعانبىز.
يران مەن يزرايل وزدەرىنىڭ اۋە كەڭىستىگىن بارلىق ۇشاق قوزعالىسى ءۇشىن جاۋىپ تاستادى، سول سەبەپتى ۇشاقتار يران اۋماعىنان شىعۋعا نەمەسە اينالىپ وتۋگە ءماجبۇر بولىپ جاتىر.
دونالد ترامپ ا ق ش- تىڭ يرانعا قارسى «كوپ ماسشتابتى اسكەري وپەراتسيا» باستاعانىن راستادى.